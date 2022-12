Fernandez de Kirchner wurde wegen Korruption von der argentinischen Staatsanwaltschaft angeklagt. Foto: EPA / ENRIQUE GARCIA MEDINA

Cristina Fernandez de Kirchner, Argentiniens umstrittene Vizepräsidentin, wurde am Dienstag zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt. Fernandez de Kirchner hatte zwischen 2007 und 2015 das Amt der argentinischen Präsidentin inne.

Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen angeblicher Korruption bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Kirchner bestritt die Vorwürfe. Mit der Verurteilung – gegen die Kirchner allerdings berufen will – geht auch ein Amtsverbot einher.

Aufträge für einen Freund

Kirchner und ihr verstorbener Ehemann, Ex-Präsident Néstor Kirchner (2003-2007), sollen einem befreundeten Bauunternehmer ohne Ausschreibung öffentliche Aufträge beschafft haben. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft erhielt dessen Firma 80 Prozent aller öffentlichen Straßenbauaufträge in Kirchners Heimatregion Santa Cruz.

Ein Teil der überhöhten Baukosten sei später an das Ehepaar zurückgeflossen. Als Anführerin einer kriminellen Vereinigung habe die heutige Vizepräsidentin den Staat um rund eine Milliarde US-Dollar gebracht. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Amtszeiten der Kirchners an der Staatsspitze.

Schutz durch Immunität

"Es ist offensichtlich, dass es zu einer Verurteilung kommen wird", sagte Kirchner schon vor dem Urteil in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der brasilianischen Zeitung Folha de Sao Paulo. Da Kirchner jedoch aufgrund ihrer politischen Position Immunität genießt, wird sie ihre Haftstrafe nicht in absehbarer Zeit antreten.

Sie müsste in einem parlamentarischen Prozess ihres Amtes enthoben werden, bevor sie ins Gefängnis käme. Die juristische Prüfung von Berufungen bis hin zum Obersten Gerichtshof könnte jedenfalls Jahre dauern. (red, 6.12.2022)