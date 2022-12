Trumps Unternehmen wurde wegen Steuerbetrugs verurteilt. Foto: REUTERS / DAVID DEE DELGADO

Donald Trumps Immobilienunternehmen ist am Dienstag in New York wegen Steuerbetrugs verurteilt worden. Die Trump Organization, die Hotels, Golfplätze und andere Immobilien auf der ganzen Welt betreibt, muss wegen der Verurteilung mit Geldstrafen in Millionenhöhe rechnen.

Der genaue Betrag wird von dem Richter, der das Verfahren vor einem Gericht im Bundesstaat New York beaufsichtigt, zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Das Unternehmen hatte auf "nicht schuldig" plädiert. Trump selbst wurde in diesem Fall nicht angeklagt.Der Richter setzte für die Vergabe des Strafmaßes einen Termin für die Verurteilung auf den 13. Januar fest.

Keine großen Schäden

Hintergrund des Prozesses ist der Vorwurf, die Organisation habe 15 Jahre lang Steuern für ihre Mitarbeiter gespart, indem sie Sachbezüge wie etwa Apartments und Dienstwagen nicht als Teil der Gehälter aufgeführt habe. Zudem seien Führungspersonal Boni so ausgezahlt worden, als seien sie Angestellte von Vertragsnehmern und nicht der Firma selbst. Persönliche Ausgaben für Spitzenmanager, wie dem Ex-Finanzchef Allen Weisselberg, sollen von dem Unternehmen gezahlt worden sein.

Trump selbst droht in dem Verfahren kein juristisches Ungemach, auch, wenn es in der Anklage geheißen hatte, er selbst habe den Steuerbetrug gutgeheißen. Die Strafe in Millionenhöhe dürfte angesichts der Größe des Unternehmens aber keine großen Schäden für die Trump Organization anrichten. Maximal kann sie laut der "New York Times" rund 1,6 Millionen Dollar (rund 1,5 Millionen Euro) ausmachen.

Kronzeuge der Anklage war in dem Prozess der langjährige vormalige Trump-Vertraute Allen Weisselberg gewesen. Der 75-Jährige ehemalige Finanzvorstand der Firma hatte sich in einem Deal mit der Staatsanwaltschaft eine Haftgrenze von maximal sechs Monaten ausbedungen. (red, 6.12.2022)