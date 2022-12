In dieser Galerie: 4 Bilder Raphael Warnock, Senator seit Jänner 2021, am Tag vor der Wahl mit Anhängern. Foto: APA / AFP / Getty Images / Win McNamee Beten und Hoffen in der Wahlzentrale von Raphael Warnock. Foto: APA / AFP / Getty Images / Win McNamee Mehr als einmal musste sich Herschel Walker im Wahlkampf wegen Skandalen erklären. Foto: Reuters / Pointer Vor allem Anhänger von Donald Trump forderten Herschel Walker bereits in der Vorwahl zu Engagement auf. Foto: AP / Anderson

Atlanta – Der Demokrat Raphael Warnock hat die Stichwahl um den Senatssitz von Georgia gewonnen, wie mehrere US-Medien in der Nacht zum Mittwoch prognostizierten. Zwar lag Warnock bei einem Auszählungsgrad von 97 Prozent nur knapp voran – allerdings wurden die noch ausstehenden Stimmen in den tief-liberalen Wahlkreisen der Hauptstadt Atlanta ausgemacht. Vermutet wurde, dass Warnock am Ende rund zwei bis drei Prozentpunkte vor seinem erzkonservativen Gegner Herschel Walker liegen würde, den Expräsident Donald Trump unterstützt hatte. Präsident Joe Biden zeigte sich in einer ersten Reaktion hingegen sehr erfreut über den Erfolg.

Warnock hatte den Sitz bereits seit einer Zwischenwahl 2021 gehalten. Diese war damals nötig geworden, weil der republikanische Amtsinhaber Johnny Isakson sein Mandat aus Krankheitsgründen aufgeben musste. Weil das Votum aber nicht dem regulären Senatswahlrhytmus entsprach, musste Warnock sich heuer erneut im Amt bestätigen lassen. Der liberale Baptistenpastor als Savannah hat sich dabei als talentierter Politiker erwiesen, der auch bei moderat-konservativen Wählerinnen und Wählern anzukommen weiß. Bekanntgeworden war ein Werbespot aus dem Jahr 2020, bei dem Warnock in einer wohlsituierten Gegend mit seinem Beagle spazieren ging, und dabei auf gekonnt-scherzhafte Art die Anwürfe seiner Gegnerin Kelly Loeffler mit den Hundstrümmerl verglich, die er vom Boden aufhob. Warnock profitierte damals aber auch von der politischen Unfähigkeit seiner Gegnerin. Ein Glücksfall, der sich für ihn heuer wiederholte.

Herschel Walker sollte in seiner Kampagne eigentlich von seiner Bekanntheit profitieren. Immerhin war er als Runningback in den 1980ern zunächst für das Collegeteam der University of Georgia in Einsatz, bevor er später in die NFL aufstieg. Später machte er mit eher unkonventionellen, aber streng konservativen Ansichten auf sich aufmerksam. Ein Star, wie Donald Trump ihn mag: Er nahm ihn bald unter seine Fittiche, förderte ihn in der Vorwahl. Mit Erfolg. Doch nach seinem Sieg dort sorgte Walker, der stets Trumps Lüge von der "gestohlenen Wahl 2020" unterstützte, nicht nur mit skurrilen Aussagen, sondern auch mit unschönen Skandalen für Aufsehen über die Grenzen Georgias hinaus. Zunächst ging es um Gewalt in der Beziehung zu seiner früheren Freundin. Dann kamen Berichte über gleich mehrere bisher geheimgehaltene uneheliche Kinder des selbsternannten Wertkonservativen. Schließlich erhärteten sich auch Meldungen, wonach der vermeintliche Abtreibungsgegner 2009 einer Frau zur Abtreibung geraten und ihr diese auch bezahlt habe.

Polster für die nächste Wahl

Weil die Demokraten bereits bei den Midterm-Wahlen Anfang November 50 der hundert Sitze im Senat gewonnen hatten, kam der Stichwahl in Georgia kein Entscheidungscharakter mehr zu. Denn bei Geleichstand im Senat entscheidet dessen Vorsitzende – und das ist immer die US-Vizepräsidentin, aktuell also die Demokratin Kamala Harris. Ein 51. Sitz erlaubt es Präsident Biden nun theoretisch, sich bei seinen Vorhaben nicht immer nach dem konservativsten Demokraten im Senat richten zu müssen. Allerdings: Viele solche Vorhaben wird es nicht geben, denn sie würden ohnehin an der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus scheitern.

Der Sieg ist allerdings für eine Reihe anderer Aufgaben der US-Legislative hilfreich. So etwa bei der Besetzung von jener Ausschüsse, die die Nominierungen von Richterinnen und Richtern voranbringen. Dort bringt erst der 51. Senatssitz eine Mehrheit. Bidens Möglichkeit, mehr Liberale für lebenslang gehaltene Richterposten zu nominieren, ist durch den Sieg erweitert. Nicht zuletzt das ist der Hintergrund, vor dem beide Parteien für die Stichwahl massive Geldsummen gesammelt hatten. Die Demokraten waren mit rund 45 Millionen Dollar aber etwa doppelt so erfolgreich wie die Republikaner.

Das alles hat aber auch damit zu tun, dass Sitze im Senat ja in der Regel für sechs Jahre vergeben werden – auch deshalb galt ein Sieg für die Demokraten als ausgesprochen wichtig. Denn 2024 müssen gleich mehrere Kandidaten der Partei ihren Sitz in eigentlich konservativen Bundesstaaten verteidigen. Dazu zählt West Virginia, wo der demokratische Amtsinhaber Joe Manchin bisher nicht bekanntgegeben hat, ob er überhaupt noch einmal antreten will. Dazu zählt auch Montana, wo der demokratische Senator Jon Tester ebenfalls noch keine Entscheidung über einen erneuten Antritt gefällt hat. Insgesamt müssen die Demokraten 23 ihrer bisher gehaltenen Sitze verteidigen, die Republikaner nur zehn. Ein Polster, wie ihn der Wahlsieg in Georgia bedeutet, hilft dabei.

Kein Silberstreif für Trump

Darüber hinaus bleibt übrig: Die Demokraten haben erneut in einem strukturell noch immer republikanischen Staat gesiegt. Erneut gegen einen Eleven Donald Trumps, der – ebenfalls erneut – sich als denkbar ungeschickter Kandidat erwiesen hat. Schon seit den Midterm-Wahlen steht Expräsident Donald Trump wegen seiner Rolle bei der Auswahl republikanischer Kandidaten auch innerparteilich in der Kritik. Diese wird nun zunehmen. Fast alle der von ihm geförderten, meist radikalen Republikaner hatten die Vorwahlen für sich entscheiden, nur um dann bei den allgemeinen Wahlen im November gegen ihre demokratischen Gegner zu verlieren.

Dieser Eindruck dürfte sich mit Walkers dürftigem Abschneiden nun verstärken. Zumal Georgia die Theorie unterstützt, dass als weniger radikal wahrgenommene Republikaner – so wie Trumps innerparteilicher Konkurrent Ron DeSantis, der Gouverneur Floridas – derzeit durchaus Chancen zum Triumph hätten. Die gleichen Wählerinnen und Wähler, die in Georgia bereits in der ersten Runde der Wahl Warnock vorgezogen hatten, wählten immerhin den Republikaner Brian Kemp mit mehr als sieben Prozentpunkten zum Gouverneur. Er gilt als eine der prominentesten Stimmen, die Trumps Lügen von der gestohlenen Wahl 2020 widersprochen hatten.

Für Biden, der in Bälde über seine eigene politische Zukunft entscheiden will, kommt der Sieg hingegen im richtigen Moment. Er kann nun auf eine positive Bilanz der Midterm-Wahlen verweisen. Diese geht in den USA traditionellerweise für die regierende Partei krachend verloren. Die Demokraten aber kamen einigermaßen glimpflich davon. Zwar mussten sie geringe Verluste im Repräsentantenhaus erleiden, die sie letztlich die Kontrolle über die Kammer kosteten. Im Senat aber konnte die Partei sogar einen Sitz zulegen – und auch zwei Gouverneursposten und Mehrheiten in mehreren Bundesstaats-Parlamenten gewann die Partie Bidens im November dazu. (Manuel Escher, 7.12.2022)