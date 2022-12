Die Gruppe soll einen Umsturz geplant haben und im Besitz von Waffen gewesen sein. In elf Bundesländern wurden 25 Personen verhaftet und 130 Räume durchsucht

Die Großrazzia fand am frühen Mittwochmorgen zeitgleich in mehreren deutschen Bundesländern statt. Foto: Imago / Michael Gstettenbauer

Am Mittwochmorgen hat die deutsche Polizei in elf Bundesländern gleichzeitig Razzien gegen Reichsbürger und Verschwörungsideologen veranstaltet, heißt es in Berichten einer Recherchegruppe, die aus der "Süddeutschen Zeitung" und den Investigativressorts von WDR und NDR besteht. Dabei sollen dabei mehr als 130 Wohnungen und Räumlichkeiten untersucht worden, darunter auch eine Kaserne.

Bei der Großrazzia wurden demnach 25 Männer und Frauen festgenommen, "die einer rechtsterroristischen Organisation angehört oder sie unterstützt haben sollen."

Wie das Investigativ-Ressort des WDR auf Twitter mitteilte, soll es sich bei ihnen um ein Netzwerk von mutmaßlichen "Reichsbürgern" und Verschwörungsideologen handeln. "Die Gruppierung soll geplant haben, die staatliche Ordnung gewaltsam zu beseitigen und mit Waffengewalt einen Umsturz herbeizuführen. Sie soll auch Zugang zu Waffen haben." (red, 7.12.2022)