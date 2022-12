Badri Hosseini Khamenei kritisiert in einem offenem Brief die Verhaftung ihrer Tochter und fordert die Revolutionsgarde auf, die Waffen niederzulegen

Badri Hosseini Khamenei kritisiert einmal mehr ihren Bruder. Foto: AP

In einem offenen Brief hat die Schwester des iranischen geistlichen Führers Ali Khamenei ihren Bruder scharf kritisiert und die Proteste gegen das Regime in Teheran unterstützt. "Mein Bruder hört nicht auf die Stimmen des Volkes und hält fälschlicherweise die Stimmen seiner Söldner und geldgierigen Untergebenen für jene des Volkes", schreibt Badri Hosseini Khamenei.

Zu Beginn ihres Briefes geht sie auf ihre Tochter Farideh Moradkhani ein, die Ende November wegen Kritik an Teheran festgenommen wurde. "Ein Kind zu verlieren, nicht bei ihm sein zu können sorgt für große Trauer bei jeder Mutter", schreibt Badri Hosseini Khamenei und drückt allen anderen Müttern ihr Beileid aus, die in den vergangenen 40 Jahren unter den Verbrechen des iranischen Regimes leiden mussten.

Widerstand gegen das "kriminelle System"

Sie beschreibt, wie ihre Familie bald nach der Revolution im Jahr 1979 gegen dieses "kriminelle System" Widerstand geleistet habe. Ihr Mann Ali Tehrani sei deshalb zweimal festgenommen worden und musste in hohem Alter zehn Jahre im Gefängnis verbringen. Mitte Oktober starb er im Alter von 96 Jahren.

Auch ihre Tochter Farideh Moradkhani sei bereits früher wegen ihrer Menschenrechtsaktivitäten mehrmals in Haft gewesen, schreibt Badri Hosseini Khamenei. Als ihre Pflicht sah sie an, mit ihrem Bruder darüber zu reden, was das Volk dachte, "doch er hörte nicht auf mich und ließ weiter unschuldige Menschen unterdrücken und umbringen". Deshalb habe sie den Kontakt zu ihm abgebrochen. Mitte der 1980er-Jahre flüchtete sie mit ihrer Familie in den Irak.

Aufruf zur Waffenniederlegung

Angesichts der aktuellen Proteste hofft sie auf einen "Sieg des Volkes und einen Sturz der iranischen Tyrannei". Die iranischen Revolutionsgarde und die Söldner ihres Bruders fordert sie auf, die Waffen niederzulegen und sich dem Volk anzuschließen, bevor es zu spät sei.

In dem offenen Brief entschuldigt sie sich dafür, dass sie wegen einiger Gebrechen nicht an den Protesten teilnehmen könne. "Aber ich bin mit Herz und Seele beim Volk." (red, 7.12.2022)