[Interview] Der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister, sieht Wladimir Putins Zukunft in Den Haag und pocht auf die Befreiung der gesamten Ukraine

[USA] US-Demokrat Raphael Warnock gewinnt Stichwahl um Senatssitz in Georgia

[Kommentar] Niederlage Herschel Walkers in Georgia: Trumps ultimative Demütigung

[Deutschland] Großrazzia wegen Terrorismusverdachts gegen Reichsbürger-Netzwerk in Deutschland

[Livebericht] Letzte Runde im U-Ausschuss-Jahr 2022 mit Mikl-Leitner

[Wissenschaft] Biologe: "Für Straßenbau wird 30 mal mehr Geld ausgegeben als für Naturschutz"

[Kommentar der anderen] Das Schweigen der Community zu den nationalistischen Ausschreitungen nach dem WM-Aus Serbiens in Wien zeigt, dass die Diaspora wenig gelernt hat. Wo bleibt die neue Generation, die mit den Bildern ihrer Eltern bricht?

[Web] Warum Hamster die besseren Weltherrscher sind: Experimente mit der Text-KI ChatGPT

[Wetter] Ein Frontausläufer streift von Norden her das Land und bringt im Westen sowie in der Nordhälfte für einige Zeit stärkere Wolkenfelder sowie einzelne, leichte Regen- und Schneeschauer. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 300 und 800m Seehöhe. Ansonsten ist es recht sonnig, allerdings in einigen Tälern und Becken auch zum Teil länger nebelig. Am Nachmittag bekommen auch die Regionen im Norden noch etwas Sonne ab. Im Donauraum kommt Westwind auf. Frühtemperaturen minus 7 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen 2 bis 7 Grad.



[Zum Tag] Heute ist Tag der Internationalen Zivilluftfahrt.