X-Mas-Pop-Up im Packhaus

Mode der Wiener Labels Natures of Conflict, P. Le Moult, Modus Vivendi, Glein und Rendl können am Donnerstag und am Freitag beim Xmas Pop-Up im Packhaus entdeckt und erstanden werden. Außerdem gibt es Keramik, Vintageware, Pflanzen. Angestoßen wird mit Wein und Cocktails!

Wann?

Do, 8.12.: 10.30 – 18.30 Uhr, 9.12.: 14 – 21 Uhr



Wo?

Packhaus Marxergasse 24, 1030 Wien





Pop-Up mit Mode und Keramik

Salome Stein hat für ihren temporären Shop schöne Dinge zusammengestellt, darunter (Strick)mode von Christina Seewald und Simone Wild, Schals der Münchner Designerin Ayzit Bostan, Keramik von S/O Ceramics x Ana Popescu sowie Glasobjekte von Ursula Futura.

Wann?

Fr, 9.12. – So, 11.12.2022, jeweils 12 – 20 Uhr

Wo?

Franz-Josefs-Kai 3, Suite 16, 1010 Wien





Neuer Store Salotto Collective

Mira Rosenhek hat in der Kirchengasse 40 im siebten Bezirk Wiens einen Store für besonderes Design eröffnet. Bei "Salotto Collective" gibt es nicht nur von Rosenhek restaurierte Designerlampen, sondern auch Objekte von Tetri Objects, Tischtücher von Modedesigner Arthur Arbesser, Fotografien von Julian Mullan, Decken von Rudolf, Möbel von Maison Sarah Lavoine und vieles mehr.

Wann?

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 11 – 19 Uhr, Sa: 11 – 18 Uhr

Wo?

Kirchengasse 40, 1070 Wien





Neuer Store "Sumpf"

In der Wiener Margaretenstraße 3 gibt es mit dem Concept Store Sumpf eine neue Anlaufstelle für Mode-Fans: Hier gibt es unter anderem Stücke von Haider Ackermann, Schuhe von Camper La, Gürtel und Taschen von Louise Streissler sowie ausgefallene Stricksachen vom Label Sonji (Bild).

Wann?

ab jetzt!

Wo?

Margaretenstraße 3, 1050 Wien





Neuer Flagship-Store von Kartell

Foto: Hersteller

Das italienische Möbelhaus Kartell war früher an der Wiener Ringstraße vertreten, jetzt sperrt man im 10. Bezirk eine neue Dependance auf.

Wann?

ab 16. 12.

Wo?

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Str. 3 im QBC 3/EG, 1100 Wien

(red, 7.12.2022)