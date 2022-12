Auch Trap-Rapper Ufo 361 braucht jemanden, der für ihn sein Geld zählt. Foto: imago images / Jan Huebner

Vier Buchstaben, zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten: Das Vokabel "trap" hat es in sich. Als Nomen bedeutet es "die Falle", als Verb wird es aktuell gern transitiv in der Fügung "to trap somebody" verwendet: jemanden in eine Situation bringen, aus der er oder sie nicht mehr rauskommt.

Jemanden zu einem gemeinsamen Kind überreden, damit die Person einen nicht verlässt, ist das Paradebeispiel für "trapping somebody". Es muss aber nicht gleich so radikal sein. Wir alle wurden schon einmal getrappt. Zum Beispiel: Chefin fährt auf Urlaub und sagt: "Ach, ist eh nicht viel zu tun." Das wahre Ausmaß der liegengebliebenen Arbeit erschließt sich erst, während sie schon gemütlich auf den Bahamas sitzt. Oder: Der Installateur verlangt einen Wucherpreis für die Thermenwartung, weil man zu blöd war, das vorher auszuhandeln.

Trap im Hip Hop

Trap ist aber auch der Begriff für Orte, an denen Drogendeals gemacht werden, und entstand in den 1990ern in Atlanta, Georgia. Die Trap wird so genannt, weil man – verbringt man zu viel Zeit in ihr – aus dem Drogenmilieu nicht mehr rauskommt. Rapper, die über diese Orte in ihren Texten erzählten, wurden dann als Trap-Rapper bezeichnet, woraufhin sich das Rap-Subgenre Trap entwickelte. Heute definiert sich Trap weniger über die Inhalte als stärker über den Sound und wird nicht nur in den USA, sondern weltweit produziert.

Aber zurück dazu, jemanden zu trappen. Ich habe das kürzlich aktiv versucht. Ich brauche nämlich einen neuen Steuerberater. Was ich nicht wusste, ist, dass die aktuell so rar sind wie seltene Pokémons. Also habe ich gewinselt und gebettelt, die Vorzüge meiner bereits fertigen Eingaben-Ausgaben-Rechnung angepriesen und versprochen, dass ich immer möglichst wenig Geld verdienen werde, um ihm keine Arbeit zu machen.

Stay High

Während ich also probierte, den Steuerberater zu trappen, verstand ich, dass meine Lebensrealität von der des deutschen Trap-Rappers Ufo361 gar nicht so weit entfernt ist: "Kennst du das Gefühl, wenn alles sich um Geld dreht / und du stellst dir jemand ein, nur damit er für dich dein Geld zählt", rappt dieser. "Jemand, der für dich dein Geld zählt" bedeutet ja auch nichts anderes als Steuerberater. (Amira Ben Saoud, 7.12.2022)