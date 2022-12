In Elden Ring können Spielerinnen und Spieler jetzt in der Arena gegeneinander antreten. Foto: From Software, Bandai Namco

Der Spielehit des Frühjahrs 2022, "Elden Ring", bekommt von Entwickler From Software überraschend eine Inhaltserweiterung spendiert. Der kostenlose DLC ist am 7. Dezember erschienen und bringt drei Multiplayer-Arenen ins Spiel, in denen sich Spieler in einer kontrollierten Umgebung duellieren dürfen. Die Arenen warten in den Spielregionen Limgrave, Leyndell sowie Caelid auf Gladiatoren und verfügen über drei Modi.

In der Teamprüfung werden die Kämpferinnen und Kämpfer in zwei Teams aufgeteilt, die in zeitlich begrenzten Kämpfen gegeneinander antreten. Jeder Tod und jede Wiederbelebung bringt den Gegnern Punkte ein, bis das Team mit der höheren Punktzahl gewinnt.

In der Einzelprüfung kämpfen Spielerinnen und Spieler für sich selbst. Auch in diesem Modus können sie dabei nach dem Tod wieder einsteigen, bis der Timer null erreicht und der- oder diejenige mit den meisten Punkten siegreich hervorgeht.

Im Duellmodus in Leyndell treten zwei Befleckte gegeneinander an, eine Möglichkeit, sich wiederzubeleben, gibt es nicht.

Das Caelid-Kolosseum birgt alle genannten Modi und zusätzlich die Möglichkeit, Geisteraschen zu beschwören. Kontrahenten können allein in den Kampf ziehen oder über Gruppenpasswörter mit oder gegen andere Befleckte antreten und sich im Kolosseum beweisen.

Gerüchte über kostenpflichtige Erweiterung

Außerdem gibt es mit dem Update fünf neue Frisuren, wer seine Spielfigur also unter dem gewaltigen Hörnerhelm mit einem modischen Haarschnitt ausstatten möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu.

Das nötige Update wurde mittlerweile auf die Server von "Elden Ring" aufgespielt, und diese sind ab sofort wieder verfügbar.

Indes halten sich hartnäckige Gerüchte über eine kostenpflichtige, große Inhaltserweiterung für "Elden Ring". Der üblicherweise recht gut informierte Spielejournalist Jason Schreier geht davon aus, dass bei den Game Awards am Donnerstag ab 1.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit eine Erweiterung für das Spiel von From Software angekündigt wird und die überraschend erschienene Kolosseum-Erweiterung nur ein Teaser war. (red, 7.12.2022)