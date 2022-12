Noch kurz vor seinem Tod stand Ennio Morricone als Dirigent auf den Bühnen der Welt. Foto: Filmladen Filmverleih

Ein Film wie eine Symphonie: Oscar® -Preisträger Giuseppe Tornatore ("Cinema Paradiso") widmet seinem Freund und Wegbegleiter Ennio Morricone einen monumentalen Dokumentarfilm. "Ennio Morricone – Il Maestro" lässt den legendären Komponisten, der kurz nach Fertigstellung verstarb, in berührenden Interviews auf sein unvergleichliches Lebenswerk zurückblicken, das über 500 Filmkompositionen umfasst. Aber auch Hollywood-Größen wie Clint Eastwood, Quentin Tarantino und Hans Zimmer, sowie Musiker*innen wie Bruce Springsteen, Zucchero und Joan Baez lassen den Maestro in ihren persönlichen Erinnerungen lebendig werden. Sie alle erzählen die Chronik einer langen Karriere von einzigartiger Schaffensbreite, die Morricone für viele auf eine Stufe mit den ganz großen Komponisten der Klassik stellt. Giuseppe Tornatore und Ennio Morricone verband eine fast vierzigjährige, innige Freundschaft. Mit "Ennio Morricone – Il Maestro" macht der Regisseur den größten Filmkomponisten aller Zeiten endgültig unsterblich.

ENNIO MORRICONE- IL MAESTRO Dokumentarfilm,

Italien 2022

Regie: Giuseppe Tornatore

mit Ennio Morricone, Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Hans Zimmer u.a. Foto: Filmladen Filmverleih

"Dieser Film ist ein Geschenk" – filmstarts.de

"Ennio Morricone ist ein Star. Und ‚Star‘ kommt natürlich von ‚Können‘. Zumindest in diesem Fall. Ein Film über Ennio Morricone kann wenig falsch machen. Wenn der Regisseur dann auch noch Giuseppe Tornatore ist, mit dem Morricone 13 Filme gemacht hat – angefangen bei ‚Cinema Paradiso‘ –, dann ist klar, dass nichts schiefgehen kann … ein Hochgenuss." – kino-zeit.de

"Während fünf Jahren hat Giuseppe Tornatore Sequenzen aus Filmen und Live-Konzerten mit Morricone-Kreationen ausgewählt, arrangiert, choreographiert. Entstanden ist ein Gesamtkunstwerk: Da ist kein Bild, kein Ton zu viel, um einen Großen der Filmkunst zu ehren, der die Kultur-, ja die Zeitgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts mitgeprägt hat." – cineman.ch

"Fantastically entertaining" – The Guardian

"'Ennio Morricone – Il Maestro' leaves one wanting to rewatch dozens of movies…" – Hollywood Reporter

"An ideal tribute." – Financial Times

Ennio Morricone in seinem Büro in Rom. Foto: Filmladen Filmverleih

