Immer mehr Medien setzen auf eine Präsenz auf Tiktok. Foto: Reuters/Mike Blake

Rund die Hälfte der wichtigsten Newsunternehmen publiziert heute bereits regelmäßig Inhalte auf der vor allem von Jugendlichen genutzten Plattform Tiktok. Und das trotz Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit, unklarer Regeln bei der Entfernung von Inhalten und beschränkter Monetarisierungsmöglichkeiten.

Laut einer aktuellen Studie des Reuters Institute zeigen die Zahlen, dass die Nachrichtenorganisationen von einem rasch wachsenden, jungen Publikum angezogen werden. Gleichzeitig seien sie aber auch motiviert von der Absicht, vertrauenswürdige Nachrichten auf einer Plattform zur Verfügung zu stellen, auf der Sorge über weitverbreitete Fehlinformationen herrscht.

Laut der Studie betreibt der weitaus größte Teil der Verleger in Indonesien (90 Prozent), Australien (89 Prozent), Spanien (86 Prozent), Frankreich (86 Prozent), Großbritannien (81 Prozent) und USA (77 Prozent) Tiktok-Accounts.

In Österreich sind 63 Prozent der großen verlegerischen Medienhäuser auf Tiktok vertreten. Langsamer wird Plattform von Medienunternehmen in Japan (31 Prozent), Italien (29 Prozent), Dänemark (27 Prozent) und Bulgarien (sieben Prozent) angenommen.

Auch Start-ups punkten

Dabei zeigt sich, dass die News-Accounts auf Tiktok mit den meisten Followern in Ländern mit hohen Bevölkerungszahlen wie USA, Indonesien, Japan, den Philippinen und Brasilien zu finden sind. Stark vertreten sind aber auch Mainstream-Verleger in Großbritannien, Thailand, Deutschland, Frankreich und Spanien. Verblüfft hat die Studienautoren, wie stark manche von Jugendlichen getriebene Marken abschneiden. So werde die Liste von von NowThis in den USA mit 5,5 Millionen Followern angeführt. Aber auch das spanische Start-up Ac2ality bringt es auf 3,9 Millionen Follower.

Brut in Frankreich hat mehr als 2,7 Millionen Follower in der französischen und 1,8 Millionen in der englischen Version. Vice World News brachte es innerhalb nur eines Jahres auf rund 2,6 Millionen Follower. Aber auch traditionelle Verlage wie Daily Mail, ABC News, El Mundo und Sky News verfügen über viele Follower.

In Österreich führt die ORF-Sendung "Zeit im Bild" mit 369.000 Follower, gefolgt von der "Kronen Zeitung" mit 74.000 Followern. Der STANDARD wird in der Reuters-Studie mit 34.000 Followern geführt.

Views pro Posting

Zwar lässt sich der Erfolg mit Follower-Zahlen messen, die durchschnittlichen Views pro Posting würden aber einen besseren Eindruck eines regelmäßigen Engagements vermitteln, heißt es in der Reuters-Studie. Bedient man sich dieser Sichtweise, tendieren News-Unternehmen in Brasilien, den USA und Westeuropa zu den Spitzenplätzen. NBC News verfügt über einen Durchschnitt von mehr als einer Million Views pro Post, das brasilianische Portal G1 zählt 784.020 durchschnittliche Views, gefolgt von Ac2ality und Vice World News mit mehr als 650.000 Views pro Posting.

Für die Studie wurden die 44 Top-News-Brands des "Digital News Report" herangezogen und im Zeitraum zwischen 29. September und 7. November dieses Jahres Interviews mit 20 verschiedenen News-Organisationen und Individuen geführt. (red, 8.12.2022)