Viele Jobs könnten durch die Automatisierung verschwinden. Friseurinnen und Friseure bleiben noch unersetzbar. Foto: Getty Images / iStock / Olha Romaniuk

Während draußen die Passanten unter grauem Himmel vorbeilaufen, zur U-Bahn oder in die Stadt, herrscht im Friseursalon Le Friseur schon früh am Morgen reges Treiben. Die Barista an der Kaffeebar reicht Passanten Kaffee zum Mitnehmen durch das kleine Fenster hinaus auf die Straße. Andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plaudern oder bereiten sich auf die erste Kundschaft vor.

Noch 15 Minuten, dann wird hier wieder einen Tag lang gewaschen, geschnitten, rasiert, frisiert, gestylt und gefärbt. Alles steht an seinem Platz. An den Schnittplätzen warten Designerstühle vor schlichten Spiegeln. Auf einer Holzkommode liegen Zeitschriften aus, fein säuberlich sortiert. Schon jetzt riecht es nach Shampoo, obwohl noch niemand am Waschbecken sitzt.

Digitalisieren, aber was?

Seit zehn Jahren leiten Claudia Saatzer und Georg Schützenauer den Salon in der Währinger Straße am Alsergrund. In dieser Zeit hat sich das Handwerk nicht sonderlich verändert. Neue Geräte ersetzten alte, Modetrends kamen und gingen, Tönungen und Dauerwellen schonen die Haare heute mehr als früher. Die Arbeit selbst, das Haareschneiden per Hand, blieb stets dieselbe. Rasierapparate, Trockenhauben, Lockenstäbe und Föhns stellen oft die einzigen Werkzeuge dar. Computer stehen bei Le Friseur nur an der Rezeption und im Büro, so wie in vielen Salons.

Georg Schützenauer und Claudia Saatzer leiten seit 2012 den Salon Le Friseur. Foto: Le Friseur

Vielerorts, wo Haare fallen, ist die Digitalisierung nicht mehr als eine abstrakte Idee. Im Hintergrund laufen einige Prozesse zwar schon digital ab – etwa Abrechnung, Zeiterfassung oder Buchhaltung –, doch nach außen hin passiert nur wenig. Die Digitalisierung, von der Kundinnen und Kunden etwas mitbekommen, fängt bei vielen Salons bei der Terminbuchung an – und hört dort in vielen Fällen auch schon wieder auf. Denn digitale Systeme sind bisher zu unpraktisch.

Das Team bei Le Friseur erhält Terminanfragen per Telefon, aber auch per Facebook, Instagram oder E-Mail. Alle Kanäle zu kombinieren ist bisher schwierig. Gebuchte Termine müssen direkt im Kalender erscheinen und dürfen sich nicht überschneiden. Zudem dauern nicht alle Termine gleich lang. Die einen kommen nur zum Schneiden, die anderen zum Färben – der Friseur oder die Friseurin kann besser einschätzen, wie lange ein Termin dauert, und trägt ihn entsprechend ein. Noch bietet der händische Terminkalender Salons mehr Spielraum.

Roboter für Branche haarmlos

Spurlos geht die Digitalisierung an Le Friseur aber freilich nicht vorbei. Geändert hat sich etwa, wie Kundinnen und Kunden ihre Frisur auswählen. Früher blätterten sie in dicken Frisurenheften und suchten sich einen Schnitt aus. Heute zücken sie ihr Smartphone und zeigen dem Friseur ihre Traumfrisur auf Instagram, Tiktok oder Youtube. In den kommenden Jahren wollen sich Saatzer und Schützenauer verstärkt den sozialen Medien widmen. Viele Salons bauen sich dort ein Image auf. Auch wenn viele Kundinnen und Kunden durch Mundpropaganda zu ihnen gelangen, ist die Präsenz im Internet heute wichtiger als je zuvor. "Es ist schon eine Art Visitenkarte, wenn man den Zeitgeist wahrnimmt und in die Arbeit einbaut", sagt Georg Schützenauer, Inhaber von Le Friseur, im Gespräch mit dem STANDARD.

Schon heute verändert der Zeitgeist viele Branchen grundlegend. Für die menschliche Arbeit brechen neue Zeiten an. Rund 14 Prozent aller Jobs könnten laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in den nächsten 15 bis 20 Jahren durch die Automatisierung verschwinden. In Österreich könnten im selben Zeitraum 34 Prozent der Arbeitsplätze von der Automatisierung betroffen sein, schätzt die Wirtschaftsprüfungsfirma PWC. Doch Roboter mögen zwar Autos montieren und Pakete sortieren – Haare schneiden sie noch nicht.

Selbst überzeugte Technokraten halten sich zurück, wenn es um ihre Haare geht. Egal welche Prognose oder Auflistung – die meisten gehen nicht davon aus, dass sich das Friseurhandwerk in absehbarer Zeit automatisieren lässt. Auch wenn viele es versuchen. Auf Youtube lässt sich etwa ein Erfinder von seiner eigens gebauten Maschine die Haare schneiden. Das Massachusetts Institute of Technology hat einen Roboter entwickelt, der Puppen die Haare kämmen kann. Auch ein Roboter, der Haare wäscht, wurde schon entwickelt. Sie alle bleiben aber unausgereift.

Ein Tüftler auf Youtube hat sich seinen eigenen Haarschneideroboter gebaut. Stuff Made Here

Persönliche Ebene und Kommunikation wichtig

Abgesehen davon, dass sie ein Vermögen kosten würden, müssten Haarschneideroboter laut Schützenauer feinmotorisch arbeiten und viele Dinge beachten können: Kopfhaut, Haarqualität, Wirbel und vieles mehr. Jeder Kopf ist anders, jedes Haar unterschiedlich. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt – auch auf persönlicher Ebene.

Ihrem menschlichen Friseur können Kundinnen und Kundin mehr oder weniger alles erzählen. Sie können ihr Herz ausschütten, von ihren Sorgen erzählen oder einfach nur über ihren Alltag plaudern. Der Friseur weiß wiederum, was dem Kunden gefällt, er berät und gibt Tipps. Roboter leisten das noch nicht. "Wir arbeiten von Mensch zu Mensch. Wir führen Gespräche, wir hören uns Probleme an. Die Kommunikation zwischen Friseur und Kunde ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit", sagt Wolfgang Eder von der Bundesinnung der Friseure.

Viele Kunden würden sich vermutlich ohnehin davor gruseln, von einem Roboter die Haare geschnitten zu bekommen. "Es ist sicher etwas anderes, wenn dich kein Mensch, sondern ein Roboter anfasst", sagt Claudia Saatzer, Inhaberin von Le Friseur. Statt von Robotern, die Haare schneiden, träumt man im Salon ohnehin von praktischeren Dingen, zum Beispiel einem leisen Föhn.

Fehlende Anerkennung

Was sich viele Salons außerdem wünschen, ist mehr Anerkennung für das Handwerk. In anderen Branchen ist es üblich, einige Hundert Euro zu zahlen – etwa wenn die Waschmaschine oder Heizung streikt. Beim Friseur sind Menschen aber häufig an niedrige Preise gewöhnt und diskutieren, falls es anders ist. "Dass eine Fachkraft an mir arbeitet, der ich einen Stundenlohn zahle, ist nicht so verankert wie in anderen Berufen", sagt Eder. Das wirkt sich in vielen Salons auf den Umsatz aus. Viele verlangen nicht so viel für ihre Dienstleistung, wie sie könnten.

Dass das Handwerk nicht so schnell aussterben wird, sehen viele in der Branche langfristig als Vorteil. Es könnte junge Menschen auch künftig motivieren, den Beruf zu ergreifen. Denn der Fachkräftemangel trifft Frisiersalons genauso wie alle anderen Gewerbe, vielen Salons fehlt der Nachwuchs.

Die Entlohnung ist laut Saatzer jedenfalls nicht so schlecht wie ihr Ruf. Arbeitet man kompetent und engagiert, werde man auch gut entlohnt, betont sie. Sie würde den Beruf jederzeit wieder ergreifen. "Es ist total schön, mit Menschen zu arbeiten und etwas Kreatives zu tun", sagt sie. "Kein Tag ist wie der andere."

Beim Verabschieden ist es schon lauter im Salon. Irgendwo bläst ein Föhn. Über die Lautsprecher läuft Popmusik. Eine Friseurin steht bei einer jungen Frau, der die braunen Haare tief ins Gesicht hängen. Die Schere in ihrer Hand schnippt und schnappt. Verstummen wird sie in absehbarer Zeit wohl nicht. (Florian Koch, 09.12.22)