Generationswechsel bei der Fellner-Mediengruppe um "Österreich" und "Oe24". Die Media-Analyse wies Kauf- und Gratiszeitung kombiniert eine nationale Reichweite von 6,7 Prozent aus. Foto: fid

Wien – Die Mediengruppe Österreich um die Marken "Österreich" und "Oe24" hat neue Eigentümer – wiewohl nicht ganz unbekannte: Niki Fellner und Alexandra Fellner sind die neuen Gesellschafter eines Kernbereichs der Dutzenden Firmen, die diese Mediengruppe bilden. Niki Fellner hält an einer neuen, wesentliche Firmen umfassenden Fellner Medien Holding GmbH 62,5 Prozent, seine Cousine Alexandra Fellner besitzt laut Firmenbuch die übrigen 37,5 Prozent.

Wer sind Niki und Alexandra Fellner?

Niki Fellner (37) ist der älteste Sohn von Herausgeber und Gründer Wolfgang Fellner. Niki Fellner ist bereits seit dem Start von "Österreich" im September 2006 in führenden Funktionen in der Mediengruppe tätig. Im Frühjahr 2022 wurde er als neuer CEO der Gruppe im Rahmen eines Generationenwechsels kundgetan. Wie sein Vater moderiert Niki Fellner auch auf dem hauseigenen TV-Kanal oe24.TV. Niki Fellner studierte Betriebswirtschaft in St. Gallen, seine Bachelorarbeit aus 2006 beschäftigte sich mit Zeitungsmarkt und -gründung in den 2000er Jahren.

Alexandra Fellner (25) ist eines von zwei Kindern von Wolfgang Fellners Bruder Helmuth Fellner, der kaufmännische Part des Brüderpaars, das vor der Österreich-Gruppe etwa schon "Rennbahn Express", "Basta", "News", "tv-media", "Woman", "Format" gegründet hat. Helmuth Fellner war in der Mediengruppe formell als Berater tätig, kümmerte sich aber wesentlich um Finanzen und Werbeverkauf. Alexandra Fellner studierte in London Wirtschaft; sie ist in der Familien-Unternehmensgruppe schon tätig und soll sich bisher etwa um Immobilien und Beteiligungen gekümmert haben.

Alexandra Fellner ist laut Firmbuch als Geschäftsführerin von drei Unternehmen aus der Gruppe eingetragen, jeweils seit 14. September 2022 und mit ihrem Cousin Niki als Co: bei der nun zentralen Fellner Medien Holding, deren Tochterfirma oe24 Holding GmbH, an der eine Vielzahl von Unternehmen der Mediengruppe hängt, und an der weiteren Holdingtochter Oe24plus Beteiligungs GmbH, die bisher keine im Firmenbuch erkennbaren Beteiligungen hat. Beide vertreten als Geschäftsführer in den Unternehmen selbstständig.

Niki Fellner ist laut Firmenbuch Geschäftsführer von 20 Unternehmen der Firmengruppe der Fellners, die insgesamt mehr als 40 Gesellschaften und Stiftungen umfassen dürfte.

Die neue Fellner-Holding

Die nun zentrale Fellner Medien Holding GmbH wurde im September 2022 im Firmenbuch eingetragen, sie hat noch eine dritte Tochterfirma namens Media Finanzierungs GmbH. Sie hat ebenfalls keine Beteiligungen. Im letzten im Firmenbuch verfügbaren Jahresabschluss für 2020 wies sie 54,7 Millionen Euro Verbindlichkeiten aus.

Der Schuldenschnitt



Wie berichtet soll sich die Familie Fellner nach STANDARD-Informationen aus mehreren Quellen in den vergangenen Tagen mit kreditgebenden Banken über einen Schuldenschnitt im Zuge des Generationenwechsels geeinigt haben. Niki Fellner äußerte sich zuletzt auf STANDARD-Anfrage nicht über den Schuldenschnitt an sich, STANDARD-Informationen über die Höhe der verhandelten Verbindlichkeiten und das Ausmaß des Schuldenschnitts bezeichnete er aber als falsch. Eine Anfrage nach den tatsächlichen Werten beantwortete er nicht.

"Wir haben die Übergabe an die nächste Generation und die damit einhergehende Neuaufstellung bereits im Frühjahr kommuniziert", erklärte Niki Fellner damals. Diese Übergabe wurde nun im Herbst auch gesellschaftsrechtlich vollzogen, zeigt das Firmenbuch.



Der im Frühjahr 2022 im Zuge der Verhandlungen mit Banken an Bord geholte deutsche Unternehmensberater Andreas Pres, laut eigener Homepage spezialisiert auf Sanierungen und Bankengespräche, ist unverändert als Geschäftsführer in fünf zentralen Fellner-Firmen eingetragen. Er soll jedenfalls mittelfristig an Bord bleiben.

Wesentliche Einschnitte

2023 hat die Mediengruppe, wohl auch unter Pres' Regie, ihre Aktivitäten in einigen Punkten wesentlich zurückgefahren. So wurde Anfang des Jahres Pläne für wesentliche Personalreduktion bekannt. Die Mediengruppe reduzierte im Frühjahr Büroflächen an ihrem Standort in der Wiener Akademiestraße.

Im Sommer gab sie die Einstellung ihrer eigenen Druckerei in Tulln in Niederösterreich mit Jahresende bekannt; ab 2023 werden "Österreich" und "Oe24" beim Konkurrenten Mediaprint ("Krone", "Kurier") gedruckt. Im September stellte die Mediengruppe ihre Sonntagausgabe ein.

Vor wenigen Tagen startete die Mediengruppe den Deutschland-Ableger ihres Onlineportals Oe24.at unter dem Titel "De24Live". CEO für dieses Projekt ist Tamara Fellner, Wolfgang Fellners zweite Frau. Auch sie ist seit einigen Jahren im Unternehmen tätig.

Paralleluniversen bei Fellner-Medien

Eine DE24 Newsroom GmbH ist in einem Paralleluniversum der weit verzweigten und unübersichtlichen Fellner-Firmenstruktur untergebracht. Sie gehört einer Privatstiftung, die unter anderem Niki Fellner und der Wirtschaftstreuhänder Hans Bodendorfer gegründet haben.

Zu diesem Firmenuniversum gehören zudem etwa Radiobeteiligungen wie Radio Austria und Antenne Salzburg sowie Online-Handelsfirmen.

Die Achse zu "News" und Co

Die Beteiligung der Familie Fellner an der von ihr 1992 gegründeten Magazingruppe VGN mit "News", "Woman" und Co. ist in einer weiteren Stiftung untergebracht, gestiftet von Wolfgang und Helmuth Fellner sowie ihrer verstorbenen Mutter Lieselotte. Diese Medienbeteiligungen Privatstiftung hält 24,9 Prozent an der Magazingruppe VGN, Helmuth Fellners Frau Irene Fellner 0,1 Prozent. Die übrigen 75 Prozent gehören VGN-Verleger Horst Pirker. (Harald Fidler, 8.12.2022)