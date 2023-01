1. Bester Städtetrip: Amsterdam

Obwohl oder gerade weil die niederländische Hauptstadt Drogen-, Sauf- und Sextourismus gänzlich verbannen will, liegt Amsterdam wieder voll im Trend. Und jenseits der historischen Grachten gibt es viel Neues zu entdecken – etwa im Viertel Noord am Ufer des Meeresarmes Ij. Weiteres Plus: die direkte Nachtzugverbindung mit Wien.