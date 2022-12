Die traditionelle Nobelpreiswoche ist in Stockholm bereits in vollem Gange, am Donnerstag erklären die Laureaten, wofür sie ausgezeichnet werden

Die Nobelpreiswoche in Stockholm ist alljährlich ein Reigen der Events – für alle Wissenschaftsbegeisterten und insbesondere für die diesjährigen Nobellaureaten, zu denen auch der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger zählt. Besuch im Nobelmuseum, Pressekonferenzen, Interviews – vieles davon hat Zeilinger im Laufe dieser Woche bereits hinter sich gebracht. Und das durchaus mit guter Laune.

"Fast wie ein Familientreffen"



Anlässlich seines Besuchs im Nobelpreismuseum zu Beginn der Woche wurde Zeilinger gefragt, wie er sich fühle, nun Teil der "Hall of Scientific Fame" zu werden. Zeilingers Antwort: "Fast das Schönste ist, dass fünf Leute, mit denen ich befreundet bin, auch unter den Nobelpreisträgern der letzten drei Jahre sind. Das ist fast wie ein Familientreffen hier, und das ist wunderbar."

Der diesjährige Medizinnobelpreis wurde dem schwedischen Genetik-Pionier Svante Pääbo zugesprochen, in Physik werden neben Zeilinger auch der Franzose Alain Aspect und der US-Amerikaner John Clauser ausgezeichnet. Der Chemienobelpreis 2022 wird an die US-amerikanische Biochemikerin Carolyn R. Bertozzi, den dänischen Chemiker Morten Meldal und den US-Amerikaner K. Barry Sharpless überreicht.

Im Nobelmuseum in Stockholm wurde Anton Zeilinger gebeten, einen Stuhl zu signieren. Foto: APA/AFP/TT News Agency/JESSICA G

Am Donnerstag steht ein weiteres Highlight an: die Nobelpreisvorlesung. Bei minus 10 Grad Celsius standen Interessierte dafür in der Früh vor der Aula Magna der Stockholmer Universität in der Schlange. Üblicherweise halten Laureaten in den Tagen vor der Preisvergabe eine Rede über jene Leistungen, für die sie ausgezeichnet werden. Manche dieser Reden sind durchaus geschichtsträchtig – etwa jene des Chemikers Otto Hahn, der den Chemienobelpreis 1945 für die Entdeckung der Kernspaltung erhielt. Da seine weibliche Kollegin und langjährige Weggefährtin Lise Meitner nicht ausgezeichnet wurde, beschäftigt Hahns Auftritt in Stockholm die wissenschaftshistorische Forschung bis heute.

Höhepunkt der Feierlichkeiten am Samstag

Wie Anton Zeilinger und die anderen diesjährigen Preisträger und Preisträgerinnen ihre Vorlesungen anlegen werden, kann am Donnerstag ab neun Uhr im Livestream verfolgt werden.

Am Mittwoch stand Anton Zeilinger Journalistinnen und Journalisten in der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften Rede und Antwort. Foto: APA/EVA MANHART

Der Höhepunkt der Nobelpreiswoche ist alljährlich der 10. Dezember. Am Todestag des Stifters Alfred Nobel werden die Laureaten in einer feierlichen Zeremonie ausgezeichnet. Auch Wissenschaftsminister Martin Polaschek wird dazu aus Wien anreisen. (Tanja Traxler, 8.12.2022)