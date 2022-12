Ein Volksbegehren will Bargeld in der Verfassung verankert wissen und war mit dieser Forderung das erfolgreichste seit dem Nichtrauchervolksbegehren 2018. Im Gastkommentar spricht sich Michael Brönner von Mastercard Österreich für Wahlfreiheit aus und erinnert daran, dass Digitalisierung nur mit elektronischen Zahlungsmethoden ausbaufähig ist.

Österreich gehört zu den lebenswertesten Ländern weltweit und hat eine moderne, konkurrenzfähige Wirtschaft. Unternehmen können hier zu gleichen und fairen Bedingungen frei in Wettbewerb treten. Die über Jahrzehnte gewonnene Stabilität unserer Wirtschaft gründet auch in der Freiheit der Verbraucherinnen, Verbraucher und Unternehmen, ihre präferierte Zahlungsform zu wählen. Denn freier Wettbewerb und Wahlfreiheit fördern Innovationen und ein effizientes Preisniveau.

Kein Raum für Polemik

Klar ist: Selbst wenn sich digitale Zahlungen sehr großer Beliebtheit erfreuen, ist Österreich weiterhin auch eine Bargeldnation, die im stationären Handel zu circa 60 Prozent in bar bezahlt. In diesem Licht hat eine Forderung im Rahmen eines Volksbegehrens nach verpflichtender Bargeldakzeptanz den fahlen Beigeschmack einer polemischen Scheindebatte, die negative Folgen hätte, beispielsweise für hybride Einkaufsformen.

Viele Geschäftsmodelle abseits der klassischen "Ladenkassa" beruhen darauf, ohne Bargeld zu funktionieren: Carsharing oder E-Scooter werden vorab per App gebucht und bezahlt. Wieso sollte man hier entgegen jeder Notwendigkeit mit einer Verpflichtung zur Bargeldakzeptanz Sand ins Getriebe freier unternehmerischer Entscheidungen streuen?



Nur durch die Sicherstellung eines Mindestmaßes an Akzeptanz verschiedener Zahlungsmittel bleibt der Wettbewerb auf dem Zahlungsmarkt weiter fair und unverzerrt. Dem Händler sollte dabei die primäre Entscheidungsfreiheit zukommen, welche Zahlungsmittel er als für sein Geschäftsmodell passend akzeptieren möchte. Im zweiten Schritt folgt dann natürlich die Wahlfreiheit der Konsumentinnen und Konsumenten, welche der angebotenen Zahlungsmittel sie nutzen möchten, oder ob sie im Extremfall aufgrund eines unbefriedigenden Angebots an Zahlungsmöglichkeiten einen bestimmten Händler meiden wollen. So ist das in einem pluralistischen, gut funktionierenden Markt.

Bargeld bevorzugen?

In Anbetracht der Vielzahl der Anwendungsfälle, in denen die Bargeldannahme nicht möglich oder sehr unwirtschaftlich ist – bei hybriden Einkaufsformen wie Click & Collect, E-Mobilität etwa –, müsste sich eine politische Verordnung in ungewöhnlich hohem Maße auf Ausnahmeregelungen stützen, deren Anzahl mit der Zeit sogar noch zunehmen würde. Dies wäre einerseits eine unnötige legislative Herausforderung und würde andererseits die Einführung von digitalen Innovationen in Österreich verlangsamen oder gar verhindern. Auf der Wettbewerbsseite würde eine solche Verpflichtung Bargeld bevorzugen und digitale Zahlungen benachteiligen, wodurch ungleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen würden.

Trotz der ausgeprägten Präferenz mancher Konsumentinnen und Konsumenten für Bargeld bleibt die Notwendigkeit einer verpflichtenden Bargeldakzeptanz aller Händler hinsichtlich der im Volksbegehren angeführten vermeintlichen Vorzüge des gedruckten Geldes eine kausale Ableitung schuldig. Schließlich ist Angst selten ein guter Ratgeber, und man sollte auch in dieser Debatte nicht versuchen, etwas zu reparieren, das nicht kaputt ist. (Michael Brönner, 12.12.2022)