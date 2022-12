Musk besitzt 185,8 Milliarden US-Dollar. Foto: Reuters / Andrew Kelly

San Francisco – Mit dem Vermerk "urgent" ("dringend") kam am Mittwochnachmittag die Nachricht herein, Tesla-Chef und Neo-Twitter-CEO Elon Musk sei nicht mehr der reichste Mensch der Welt. Das berichtete die Nachrichtenagentur "Reuters" am Mittwoch mit Verweis auf das Wirtschaftsmagazin "Forbes". Grund dafür sei Musks 44-Milliarden-Dollar teures Investment in den Kurznachrichtendienst Twitter, für den er Anteile am Elektroautobauer Tesla verkaufte.

Nur wenige Minuten später dann aber das Update: Die Live-Aktualisierung hatte ergeben, Musk sei nun doch wieder der Reichste von allen. Derzeit besitzt er 185,8 Milliarden Dollar. Musk Vermögen ist seit seinem ersten Angebot für Twitter um 70 Milliarden US-Dollar gesunken, auch, weil der Kurs der Tesla-Aktie seitdem um rund 55 Prozent gesunken ist.

Abgelöst hatte ihn kurzzeitig Bernard Arnault, Chef des Luis-Vuitton-Mutterkonzerns LVMH, mit seiner Familie. Laut Forbes verfügt er über ein Vermögen von 185,4 Milliarden US-Dollar. Musk ist seit September 2021 an der Spitze der reichsten Menschen der Welt. (Reuters, miwi, 7.12.2022)