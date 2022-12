Im Gastkommentar sagt der US-Ökonom Joseph E. Stiglitz, dass die US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner nun erkannt hätten, dass sich die aktuellen Herausforderungen nur durch eine zivile, informierte Debatte und gut durchdachte öffentliche Politik bewältigen lassen.

Unterstützerinnen und Unterstützer des Demokraten Raphael Warnock bejubeln den Sieg in der Stichwahl um den Senatssitz in Georgia. Foto: Reuters / Carlos Barria

Die Welt ließ einen Stoßseufzer der Erleichterung vernehmen, als die befürchtete "rote Welle" republikanischer Siege bei den US-Midterms ausblieb. Während die Republikaner eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus errangen, konnten die Demokraten ihre Mehrheit im Senat behaupten. Die US-amerikanischen Wählerinnen und Wähler schienen den Extremismus und die Scheinheiligkeit der Republikaner abzulehnen und versagten vielen der von Donald Trump unterstützten Kandidatinnen und Kandidaten, die Lügen über die Wahl 2020 von sich gaben und grundlegende demokratische Prinzipien infrage stellten, den Sieg.

Historische Erfolge

Der vernünftige Durchschnittswähler dürfte die historischen Erfolge der Demokraten während der vergangenen beiden Jahre erkannt haben. Dank US-Präsident Joe Bidens Gesetz zum wirtschaftlichen Wiederaufbau (American Rescue Plan) erlebten die USA die größte Konjunkturerholung unter den hochentwickelten Volkswirtschaften weltweit. Die Kinderarmut hat sich dadurch im Laufe eines Jahres nahezu halbiert. Zugleich stand Biden der Verabschiedung des ersten bedeutenden Infrastrukturgesetzes in Jahrzehnten vor sowie der ersten bedeutenden gesetzgeberischen Reaktion der USA auf den Klimawandel (Inflation Reduction Act) und einem wichtigen industriepolitischen Gesetz (Chips and Science Act), das die zentrale Rolle des Staates bei der wirtschaftlichen Gestaltung ausdrücklich anerkennt. Und diese bahnbrechenden Gesetze wurden verabschiedet trotz eines Kongresses, der eine Widerspenstigkeit von historischem Maßstab an den Tag legte.

Zudem waren Bidens Erfolge nicht auf die Gesetzgebung begrenzt. Er ernannte die erste schwarze Frau als Richterin des U.S. Supreme Court und erließ Exekutivverordnungen, um die Schuldenlage der Studierenden zu mildern, die Durchsetzung der Kartellbestimmungen zu verbessern und die Finanzregulierung für die Ära des Klimawandels zu aktualisieren. Er führte die USA zurück ins Pariser Klimaabkommen und erzielte bemerkenswerte Erfolge bei der Wiederherstellung der US-Führungsrolle auf der Weltbühne. Obwohl man es ihm kaum zugutehält, dürfte die Geschichte zeigen, dass seine Steuerung des Russland-Ukraine-Problems meisterhaft war.

Nun nach rechts steuern?

Nun, da die US-amerikanischen Wählerinnen und Wähler dem republikanischen Extremismus eine Absage erteilt haben, werden manche argumentieren, dass Biden stärker nach rechts steuern sollte, um die schwer fassbare "Mitte" für sich zu gewinnen. Doch offenbart das eine falsche Lesart des Midterm-Ergebnisses 2022, weil die Wählerinnen und Wähler nicht nach einer Art salomonischen Teilung des Babys streben.

Man betrachte die Frage der Abtreibung. Es ist nicht so, als wäre die "Mitte" hervorgetreten und hätte gesagt: "Macht einen Schnitt bei viereinhalb Monaten, mit Ausnahmen für Inzest, aber nicht für andere Vergewaltigungsfälle." Unabhängig von ihren Ansichten über die Abtreibung – niemand ist davon begeistert – haben die US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner konsequent breite Zustimmung dazu signalisiert, dass man die Entscheidung darüber der betroffenen Frau und nicht dem Staat überlassen sollte.

Gewollte Versäumnisse

Der Zentrismus ist auch in Bezug auf die meisten anderen großen Themen, mit denen sich die Wählerinnen und Wähler konfrontiert sehen, der falsche Ansatz. Es ist kein Linksextremismus anzumerken, dass die US-Wirtschaft nicht der Mehrheit der US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner dient. Und das Gefühl der Ungerechtigkeit wird verstärkt durch die Tatsache, dass es uns so viel besser gehen sollte, als es das tut. Die USA sind ein außerordentlich reiches Land und viel reicher als viele andere Länder, die ihren Bürgerinnen und Bürgern bessere Lebensbedingungen bieten. Die Versäumnisse der USA sind gewollt. Oder präziser: Sie sind das Ergebnis der Entscheidungen eines politischen Systems, das nicht die Interessen der Mehrheit seiner Bürgerinnen und Bürger widerspiegelt, weil es von Partikularinteressen vereinnahmt wurde.

Daher wurde der Mindestlohn des Bundes, obwohl er laut Ansicht der überwältigenden Mehrheit der US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner mindestens verdoppelt werden sollte, seit 2009 nicht mehr angehoben. In ähnlicher Weise sind die meisten der Ansicht, dass jeder als grundlegendes Menschenrecht Zugang zur Krankenversorgung haben sollte – sie sind sich nur uneins über den besten Weg, dies zu erreichen. Es herrscht zudem breite Übereinstimmung darüber, dass jeder, der von einer Hochschulbildung profitieren würde, diese auch unabhängig vom Einkommen seiner Eltern verfolgen können sollte, ohne sich mit einem hohen fünfstelligen Betrag verschulden zu müssen. Und alle wünschen sich eine sichere Altersversorgung und Zugang zu anständigem, bezahlbarem Wohnraum.

Kein Linksextremismus

Es ist kein Linksextremismus, politische Lösungen für diese Probleme einzufordern oder unsere Umwelt zu schützen, unsere wirtschaftliche Absicherung zu verbessern, den Wettbewerb zu stärken und sicherzustellen, dass in unserem politischen System jeder Mensch Gehör findet. Während die Rechte versucht, diese progressive Agenda als radikale Überhebung darzustellen, kauft ihr eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler das nicht ab. Wenn überhaupt, hat sich die progressive Agenda inzwischen zur zentristischen Agenda gewandelt.

Ein grundlegendes Prinzip, auf das sich die progressive Agenda stützt, ist, dass man die meisten großen Probleme – insbesondere im 21. Jahrhundert – am besten gemeinschaftlich in Angriff nimmt statt allein. Ein weiterer Grundsatz ist, dass erfolgreiches kollektives Handeln demokratisch und auf inklusive Weise erreicht werden muss.

"Eine innovative, gut konzipierte Ordnungspolitik kann unser aller Handlungsspielraum erweitern und die Reichweite der Freiheit radikal ausweiten."

Die isoliert lebenden Farmer der Vergangenheit mögen einen robusten Individualismus verfolgt haben, doch selbst sie waren zum Schutz vor Diebstahl und Gewalt auf kollektives Handeln angewiesen – und auf staatliche Regulierung, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte sicherzustellen, auf denen sie Handel trieben. Heute sehen wir uns mit Naturkatastrophen, Pandemien und dem Klimawandel konfrontiert – alles Bedrohungen, die den Einzelnen und selbst einzelne Länder überfordern.

Die heutigen Technoliberalisten ignorieren all dies, weil sie nicht erkennen – oder nicht akzeptieren wollen –, dass die Freiheit des einen häufig die Unfreiheit des anderen darstellt. Das Recht des einen, keine Maske zu tragen oder sich nicht impfen zu lassen, beeinträchtigt das Recht des anderen auf Sicherheit vor einem ansteckenden Virus. Das Recht des einen auf Besitz eines halbautomatischen Sturmgewehrs verletzt allzu oft das Recht vieler anderer auf Leben. Wenn man gefordert ist, diese Rechte gegeneinander abzuwägen, werden sich die meisten vernünftigen Menschen klar für die eine Seite entscheiden.

Eine innovative, gut konzipierte Ordnungspolitik kann unser aller Handlungsspielraum erweitern und die Reichweite der Freiheit radikal ausweiten. Dabei ist eine subtile Ironie im Spiel: Indem man die Menschen zwingt, Steuern zu zahlen, kann man die Möglichkeiten, die ihnen offenstehen, ausweiten. Jeder kann profitieren und tut es überwiegend auch. Natürlich wäre es jedem lieber, dass andere die Steuerlast tragen, doch selbst in unserer gespaltenen Gesellschaft gibt es breite Übereinstimmung darüber, dass diejenigen, die, weil sie mehr haben, besser imstande sind, Steuern zu zahlen, einen größeren Anteil der Last tragen sollten.

"Die US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner haben die Beschimpfungen und die Angstmacherei satt."

Die Wahlen von 2022 zeigen, dass ein großer Teil der Wählerinnen und Wähler die Trump’sche Politik hinter sich lassen möchte. Sie spüren die vor uns liegenden Herausforderungen und dass sie sich gemeinsam im Rahmen einer höflichen, faktengestützten Debatte besser bewältigen lassen. Die US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner haben die Beschimpfungen und die Angstmacherei satt. Ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht: Die meisten unterstützen eine progressive Agenda und ihr Versprechen höherer Lebensstandards für alle. (Joseph E. Stiglitz, Übersetzung: Jan Doolan, Copyright: Project Syndicate, 11.12.2022)