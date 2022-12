Der "Blob-Trump", eine der neueren Kreationen, die der Twitter-Account @weirddalle veröffentlicht hat. Foto: Twitter/@weirddelle

Wie würde es wohl aussehen, wenn man Donald Trump mit einem Blobfisch kreuzt? Künstliche Intelligenzen, die Texte in Bilder umwandeln, sorgen schon seit Monaten für Aufsehen. Der Twitter-Account "Weird Ai Generations" macht sich die Kunstwerke auf Kommando zunutze und gilt mittlerweile als eine der ersten Anlaufstellen für irrwitzige KI-Kreationen.

Ungeachtet rechtlicher Grauzonen verbreiten sich unzählige dieser verbildlichten Gedankenspiele wie ein Lauffeuer über das Internet. Und nicht selten sind Künstliche Intelligenzen wie DALL-E, Stable Diffusion und Co. eine Goldgrube für kreative Ausdrucksformen, die das Internet besonders liebt.

"Weird Ai Generations" oder eben auch @weirddalle hat sich zu einer festen Größe etabliert, wenn es darum geht, besonders schräge Kunstwerke der KI DALL-E aufzuspüren. Der Twitter-Account existiert zwar erst seit Februar 2022, hat mittlerweile aber schon mehr als 1,1 Millionen Follower um sich geschart. Tendenz steigend.

Scrollt man sich durch die Tweets des Accounts, bekommt man die verrücktesten Ideen zu Gesicht: Ewoks, die Fahrzeuge in Los Angeles stehlen, oder etwa einen schreienden Joe Biden, der der Detonation eines nuklearen Sprengkopfes vor seinem Fenster zusieht.

Sehr gelungen auch die Montage zum Cover der Vanity Fair, das Hochzeitsfotos von Kim Jong-un und Paris Hilton zeigt.

Wie man an den mittlerweile knapp 1.600 Tweets erkennen kann, sind der Fantasie scheinbar keine Grenzen gesetzt. Oder nur wenige: Erotische Inhalte scheinen für nach wie vor in den meisten Fällen tabu und nur über Umwege zugänglich zu sein – und das ist in Anbetracht teilweise befremdlicher Ideen vielleicht auch besser so. Dem Erfolg von @weirddalle tut dies sicherlich keinen Abbruch, der Twitter-Account dürfte noch lange von den beeindruckenden – und eben oft auch schrägen – Resultaten der Bilder-KIs profitieren (red, 08.12.2022)