Perus Präsident Pedro Castillo hat die Auflösung des Parlaments angekündigt und den Ausnahmezustand ausgerufen. Foto: AP / Martin Mejia

Perus Präsident Pedro Castillo hat am Mittwoch Stunden vor einer Debatte über seine Amtsenthebung das Parlament aufgelöst. Zudem hat er den Ausnahmezustand in dem Andenstaat ausgerufen. Der linksgerichtete einstige Lehrer, der 2021 äußerst knapp gegen die rechtsgerichtete Diktatorentochter Keiko Fujimori die Wahlen gewonnen hatte, kündigte Neuwahlen an, ohne aber ein konkretes Datum dafür zu nennen. Bis dahin wolle er via Dekret regieren. Er befindet sich bereits seit seiner Angelobung vor knapp eineinhalb Jahren im Kampf mit dem zersplitterten Kongress, der schon dreimal die Amtsenthebung Castillos versucht hatte.

Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen kündigte Castillo auch eine Neuordnung der Justiz und die Ausarbeitung einer neuen Verfassung an. Außerdem verhängte er eine nächtliche Ausgangssperre. Perú Libre, die Partei, der Castillo bis vor kurzen angehört hatte, verurteilte die Maßnahmen. Ihre Generalsekretär Vladimir Cerrón sagte laut der spanischen Zeitung El Pais, man unterstütze "den Staatsstreich, der in Gang ist" nicht. Zwei sei man gegen den aktuell herrschenden "Hyperparlamentarismus", aber "zugleich legen wir für Präsident Castillo nicht die Hand ins Feuer".

Castillos Regierung ist indes im Aufruhr. Vergangene Woche hatte er die Kulturministerin des Landes zur neuen Ministerpräsidentin ernannt, nachdem der Amtsinhaber zurückgetreten war. Die 33-jährige Betssy Chavez ist damit die fünfte Besetzung des Postens seit der politisch angeschlagene Castillo vor 16 Monaten sein Amt antrat.

Zahlreiche Verfahren

Castillo und Chavez werden nun erneut das Kabinett umbilden müssen, nachdem der vorige Ministerpräsident Anibal Torres aufgrund eines anhaltenden Konflikts zwischen dem linksgerichteten Präsidenten und dem konservativ kontrollierten Parlament am Donnerstag seinen Rücktritt ankündigte. Chavez gehört zu Castillos Unterstützern im Parlament und hat nun 30 Tage Zeit, um ein Vertrauensvotum vom Parlament zu erlangen.

Castillo ist seit Juli 2021 im Amt. Gegen ihn laufen mittlerweile sechs Ermittlungsverfahren und eine Verfassungsbeschwerde wegen Vorwürfen wie Korruption, Beteiligung am organisierten Verbrechen und Behinderung der Justiz. Castillo weist die Vorwürfe als politisch motiviert zurück. Während seiner Amtszeit, die regulär im Juli 2026 endet, genießt er zwar Immunität. Ermittelt werden kann dennoch gegen ihn. (red, APA, 7.12.2022)