Am Donnerstag begann in München der Prozess gegen die Führungsriege des Wirecard-Konzerns. Foto: APA/dpa/Peter Kneffel

München – In München hat am Donnerstag der Wirecard-Strafprozess um den mutmaßlich größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945 begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Wirecard-Vorstandschef, dem Österreicher Markus Braun, und seinen beiden Mitangeklagten vor, eine kriminelle Bande gebildet, die Konzernbilanzen gefälscht und Kreditgeber um 3,1 Milliarden Euro geprellt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue und gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor.

Vor der Insolvenz des Konzerns im Sommer 2020 hatte der Vorstand eingeräumt, dass Erlöse in Höhe von 1,9 Milliarden Euro unauffindbar waren, die aus Geschäften mit Partnerfirmen stammen sollten und angeblich auf Treuhandkonten in Südostasien verbucht waren. Ein großer Teil dieses Geschäfts mit Partnerfirmen lief über Dubai.

100 Verhandlungstage bis 2024

Die vierte Strafkammer des Münchner Landgerichts hat rund 100 Verhandlungstage bis ins Jahr 2024 angesetzt. Für den ersten Tag ist im Wesentlichen die fünfstündige Verlesung des 89 Seiten umfassenden Anklagesatzes eingeplant.

Die Verhandlung in Münchens größtem Gerichtssaal begann mit gut 45 Minuten Verspätung. Der 53-jährige Braun betrat den unterirdischen Saal durch eine Seitentür, die zum angrenzenden Gefängnis führt. Er nahm schweigend neben seinen vier Verteidigern Platz. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt seit gut zwei Jahren. Braun kam nach dem Zusammenbruch von Wirecard im Sommer 2020 in Untersuchungshaft. Im November 2020 wurde er im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags als Zeuge befragt.

Anklage: Erfolgreiches Unternehmen wurde nur vorgetäuscht

Markus Braun und seine Führungsriege haben nach Auffassung der Münchner Staatsanwaltschaft über Jahre hinweg die Bilanzen des einstigen Börsenlieblings gefälscht und dazu milliardenschwere Scheingeschäfte erfunden. Braun habe sich mit anderen Spitzenmanagern zu einer "Bande" zusammengeschlossen, um das Bild einer erfolgreichen Firma vorzutäuschen, sagte Staatsanwalt Matthias Bühring. In Wirklichkeit habe Wirecard Verluste geschrieben und Kredite gebraucht, "um den Kollaps des Unternehmens zu verhindern". Mit den frisierten Geschäftszahlen sollte zudem der Kurs der Wirecard-Aktie in die Höhe getrieben werden.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft haben Braun und seine Komplizen jahrelang bewusst zu verhindern versucht, dass die Scheingeschäfte aufflogen. Dazu habe Wirecard angebliche Zahlungsdienstleistungen für Anbieter von Pornographie und Glücksspiel an Drittpartner ausgelagert. Tatsächlich habe das Geschäft mit diesen "Third Party Acquirers" (TPA) nie existiert. Konten mit Erlösen daraus seien fingiert worden. "Mit dieser Vereinbarung legten die Bandenmitglieder das Fundament für die (...) ersonnenen, geplanten und ausgeführten Straftaten der unrichtigen Darstellung, der Marktmanipulation, des gewerbsmäßigen Bandenbetruges und der Untreue", sagte Bühring. Das Trugbild habe auch dazu gedient, Gelder aus dem Unternehmen zu schleusen.

Widersprechende Aussagen

Nach der Verlesung der Anklage ist eine erste Stellungnahme von Brauns Verteidiger Alfred Dierlamm vorgesehen – ob es noch am Donnerstag dazu kommt, war zunächst unklar. Ein Urteil wird frühestens im übernächsten Jahr erwartet.

Absehbar sind schon vor Prozessbeginn einander widersprechende Aussagen der Angeklagten: Ex-Vorstandschef Braun weist die Vorwürfe zurück. Braun war nach eigener Aussage nicht beteiligt und wurde selbst Opfer krimineller Machenschaften in seinem Unternehmen. Oliver Bellenhaus hingegen, der mitangeklagte frühere Leiter der Wirecard-Tochtergesellschaft in Dubai, dient der Staatsanwaltschaft als Kronzeuge. Bellenhaus will laut Verteidigung kooperativ aussagen und sich seiner Verantwortung stellen. Beide sitzen in Untersuchungshaft. Der dritte Angeklagte ist der frühere Chefbuchhalter des Wirecard-Konzerns. Er wird im Gerichtssaal voraussichtlich die Aussage verweigern.



Abgeschlossen sind die Wirecard-Ermittlungen längst nicht, auch wenn nun der Prozess beginnt. Flüchtig ist nach wie vor der frühere Vertriebschef Jan Marsalek (Maršálek), eine weitere Schlüsselfigur. Es wird vermutet, dass der Österreicher in Moskau untergetaucht ist. (APA, Reuters, 8.12.2022)