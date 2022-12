Offensivmann war abgereist nach bewaffnetem Einbruch in sein Haus in England. Für Portugals Verletzte Pereira und Nuno Mendes ist die WM vorbei

Wohl Joker gegen Frankreich: Raheem Sterling. Foto: IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Al Rayyan – Der aus familiären Gründen abgereiste Raheem Sterling kehrt zum englischen Team bei der Fußball-WM in Katar zurück. Der 28-Jährige werde am Freitag vor dem Viertelfinale gegen Frankreich wieder zurück im Teamcamp erwartet, teilte der englische Fußballverband FA am Donnerstag mit. Zuvor hatte die BBC unter Berufung auf Sterlings Umfeld davon berichtet. Der Chelsea-Profi war nach einem Einbruch in sein Haus vor dem WM-Achtelfinale gegen Senegal (3:0) vorzeitig abgereist.

Nun könnte er beim Viertelfinale am Samstag (20.00 Uhr) in Al Khor gegen Frankreich wieder auf dem Rasen stehen. Es gilt aber als fraglich, ob der eigentlich bei Trainer Gareth Southgate gesetzte Offensivspieler nach mehreren verpassten Trainings direkt wieder von Anfang an spielt. Auf links hat sich zuletzt Phil Foden von Manchester City empfohlen. Sterling wird gegen den Weltmeister eher in einer Jokerrolle erwartet.

Unterdessen haben die verletzten Portugiesen Nuno Mendes und Danilo Pereira vor dem WM-Viertelfinale gegen Marokko das Quartier ihres Teams in Katar verlassen. Die Defensivspieler setzen ihre Reha nach ihren Verletzungen bei ihrem Verein Paris Saint-Germain fort, teilte der portugiesische Verband mit. Schon zuvor war es unwahrscheinlich gewesen, dass die beiden in Katar noch einmal zum Einsatz kommen. Nun bestätigte es der Verband vor dem Viertelfinale am Samstag (16.00 Uhr).

Pereira hatte sich nach einem Einsatz in der Innenverteidigung zum WM-Auftakt im Training drei Rippen gebrochen und war seitdem ausgefallen. Er wurde von Routinier Pepe ersetzt, der das Team im Achtelfinale auch als Kapitän angeführt hatte. Linksverteidiger Nuno Mendes war bereits angeschlagen zum Turnier angereist. Im zweiten Spiel gegen Uruguay verletzte er sich dann erneut am linken Oberschenkel und musste noch vor der Pause ausgewechselt werden. Für ihn spielte zuletzt Raphael Guerreiro. (APA, 8.12.2022)