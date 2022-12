Die EM-Qali wird britisch für Österreichs U19-Kicker. Foto: APA/HANS PUNZ

Nyon – Österreichs U19-Fußballnationalteam hat in der ersten Qualifikationsrunde für die EM 2024 in Nordirland ein schweres Los gezogen. Die Mannschaft von Teamchef Oliver Lederer trifft im Herbst kommenden Jahres auf England, Wales und Montenegro, ergab die Auslosung am Donnerstag in Nyon. Gastgeber des Turniers ist Montenegro, die beiden erstplatzierten Teams sowie der beste der 13 Gruppendritten steigen in die Eliterunde im Frühjahr 2024 auf.

"Es ist eine sehr attraktive Gruppe, aber schwieriger hätte es in der ersten Quali-Runde kaum sein können. Darum muss ich schon ehrlich sagen, dass wir nicht gerade glücklich waren nach der Auslosung", sagte Lederer. Die Rollenverteilung ist für ihn klar. "Wir werden mit Wales und Montenegro um den zweiten Platz konkurrieren. England geht sicher als Favorit in die Quali, was nicht heißt, dass wir das Spiel jetzt schon abschreiben", erklärte Lederer.

Die U17-Auswahl von Teamchef Martin Scherb bekommt es in der ersten Qualifikationsrunde mit Gruppenfavorit Dänemark, Georgien und Litauen zu tun. Das Turnier wird von 11. bis 17. Oktober 2023 in Georgien ausgetragen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften sowie die fünf besten Dritten der 13 Gruppen steigen in die Eliterunde auf. Die Endrunde der U17-EM findet 2024 in Zypern statt. (APA, 8.12.2022)