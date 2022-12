Re: Venedigs Frauen am Steuer – Platz da, Männer!, Der Mann, der Liberty Valance erschoss, Universum History: Leningrad Symphonie – Eine belagerte Stadt kämpft um ihr Überleben, Tracks East: Diktaturen – Die Macht über Körper und Geist, Drag Me to Hell – dazu die Radiotipps

Karl Merkatz in seiner zweiterfolgreichsten Rolle als "Der Bockerer". ORF 3 erinnert an den verstorbenen Schauspieler ab 20.15 Uhr. Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Venedigs Frauen am Steuer – Platz da, Männer! Wer in Venedig wohnt und sich frei abseits des Tourismus bewegen will, der muss Boot fahren können. Bisher sind das vor allem Männer. Marta Canino möchte das ändern und Venedigs Frauen mit Fahrstunden hinters Steuer holen. Bis 20.15, Arte

20.15 IN MEMORIAM

Karl Merkatz: Der Bockerer Der in dieser Woche verstorbene Schauspieler ist hier in seiner zweiterfolgreichsten Rolle zu sehen: Als schalkhafter Fleischhauer spielt er mit den Nazis Katz und Maus. ORF 3 erinnert an Karl Merkatz mit allen Filmen dieser Reihe. Um 1.05 folgt ein Zweiteiler mit Merkatz auf Radreise quer durch Australien. Bis 2.50, ORF 3

22.45 WESTERN

Der Mann, der Liberty Valance erschoss (The Man Who Shot Liberty Valance, USA 1962, John Ford) Senator Stoddard (James Stewart) kehrt anlässlich des Begräbnisses von Tom Doniphon (John Wayne) in die Kleinstadt Shinbone zurück und erzählt Journalisten ihre Geschichte. "When the legend becomes fact, print the legend", heißt es dann in einem der berühmtesten Sätze der Filmgeschichte. Bis 0.45, BR

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Leningrad Symphonie – Eine belagerte Stadt kämpft um ihr Überleben Durch Archivaufnahmen sowie Interviews mit Experten und Zeitzeugen wird die Belagerung Leningrads, des heutigen St. Petersburg, während des Zweiten Weltkriegs beleuchtet. Bis 0.35, ORF_2

23.15 MAGAZIN

Tracks East: Diktaturen –Die Macht über Körper und Geist Diktaturen verfügen über die Körper, und sie kontrollieren die Gedanken der Menschen. Blicke unter anderem auf Russland und den Iran. Bis 23.45, Arte

23.45 HORROR

Drag Me to Hell (USA 2009, Sam Raimi) Als die Bankangestellte Christine (Alison Lohman) einer alten Frau (Lorna Raver) den Aufschub ihrer Hypothekenzahlung verweigert, um den Chef zu beeindrucken, handelt sie sich einen Fluch ein. Hintergründiger Horrorfilm samt Kapitalismuskritik von Splatter-Meister Sam Raimi. Bis 1.20, ZDF neo