Bei einer Razzia gegen sogenannte ´Reichsbürger» führen vermummte Polizisten, nach der Durchsuchung eines Hauses Heinrich XIII. Prinz Reuß ab.

Foto: dpa/Boris Roessler

Ein echter Prinz als neues Staatsoberhaupt Deutschlands? Anstelle des jetzigen, gewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier? Was wie eine irrwitzige Geschichte, im besten Fall vielleicht noch wie ein Märchen klingt, hat in Deutschland gerade einen äußerst ernsten Hintergrund. Die Bundesanwaltschaft nämlich hat am Mittwoch 25 Personen aus der Reichsbürgerszene verhaften lassen. Sie verdächtigt diese, einen Putsch in Deutschland geplant zu haben, inklusive Stürmung des Reichstags.

Im Mittelpunkt steht ein Adeliger: Heinrich XIII. Prinz Reuß. Der mutmaßliche Kopf der Verschwörer wurde in Frankfurt in Handschellen abgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. "Wir machen sie jetzt platt, jetzt ist Schluss mit lustig", hat der Prinz im Sommer dem "Spiegel" zufolge in einem abgehörten Telefonat gesagt.

Der 73-Jährige stammt aus dem Haus Reuß. Dessen Ursprünge gehen bis ins zwölfte Jahrhundert zurück. Ab dieser Zeit haben die Vögte ihr Gebiet im heutigen Thüringen regiert. Dort, in Bad Lobenstein, steht auch das Jagdschloss Waidmannsheil, das im Zuge der Razzien ebenfalls durchsucht wurde.

"Ich bau auf Gott", ist auf dem Familienwappen zu lesen, das auch die Website des Prinzen ziert. Ansonsten ist diese eher spärlich ausgestattet, man erfährt bloß, dass von dem Immobilienunternehmer "Koordination geschäft licher Interessen" angeboten wird.

Steit mit Staat um Ländereien



Ein Familienmitglied, das in der "Zeit" anonym zitiert wird, mutmaßt, dass der Kampf gegen den Staat um die Rückgabe von Ländereien und Gütern an die Familie, die nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet worden war, den Mann zermürbt und frustriert hat.

Im Jahr 2019 sprach Reuß als Redner auf dem Worldwebforum in der Schweiz und behauptete, Deutschland sei seit dem Zweiten Weltkrieg kein souveräner Staat mehr, sondern werde von Alliierten verwaltet. Die jüdische Familie Rothschild machte er dafür verantwortlich, Kriege und Revolutionen zu finanzieren, um Monarchien zu beseitigen.

Auf Distanz zum Prinzen ist seine eigene Familie gegangen, zu deren Besitz das Schloss Ernstbrunn in Niederösterreich gehört. Ein Sprecher hatte schon im Sommer betont, dass zum nun in Frankfurt Festgenommenen seit Jahren kein Kontakt mehr bestehe. Er bezeichnete den Prinzen als "teilweise verwirrten" alten Mann, der "verschwörungstheoretischen Irrmeinungen" aufsitze. (Birgit Baumann, 8.12.2022)