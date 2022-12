Die Bombe wurde auf einer Sandbank inmitten der Mur gefunden. Am Nachmittag wurde die Bombe erfolgreich entschärft

Kurz nach 15 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben. Foto: Elmar Gubisch

Graz – Bei Grabungsarbeiten am Stadtrand von Graz auf Höhe der Autobahnbrücke bei Feldkirchen ist am Donnerstag eine Fliegerbombe gefunden worden. Wie die Polizei berichtet, befand sie sich auf einer Sandbank in der Mitte der Mur.

Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt, etwa 30 Wohnhäuser wurden evakuiert, auch die Südautobahn war betroffen. Kurz nach 15.00 Uhr gab die Polizei Entwarnung: Die Bombe sei erfolgreich entschärft worden. (APA, 8.12.2022)