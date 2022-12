"Bedauerliches Ergebnis": Erste-Chef Cernko versteht Österreichs Politik nicht Foto: IMAGO/Martin Juen

Ungewöhnlich explizit übt Willibald Cernko, Vorstandschef der österreichischen Großbank Erste Group, in einem Eintrag im Business-Netzwerk Linkedin Kritik an Österreichs türkis-grüner Regierungspolitik. Konkret stößt sich der Banker an Österreichs Entscheidung, den Schengen-Beitritt Rumäniens zu blockieren. Das Land zählt für die Erste Group zu den wichtigsten Märkten in Osteuropa.

"Eine vereinigte EU ist eine, in der alle EU-Bürger dieselben Rechte und Pflichten haben", schreibt Cernko in englischer Sprache. Es gebe keine EU-Mitglieder zweiter Klasse, und das beziehe sich auch auf "die Partizipation im Schengen-Areal".

Bedauerliches Ergebnis

Weiter heißt es: "Wir bedauern das Ergebnis der heutigen Abstimmung im EU-Rat." In diesem ist Österreich mittlerweile der einzige EU-Staat, der sich noch gegen den Beitritt Rumäniens – wie auch Bulgariens – zum Schengen-Raum ausspricht. Die Niederlande und Schweden, zuvor ebenfalls unter den kritischen Staaten, haben mittlerweile eingelenkt.

Cernko drückt anschließend sein Verständnis dafür aus, dass Sicherheitsbedenken in Österreichs Politik eine Rolle spiele. "Allerdings ist zugleich klar, dass dieser Schritt Konsequenzen für Millionen von EU-Bürgerinnen und -Bürgern haben wird." Abschließend fordert der Erste-Chef "schnell eine gangbare Lösung", der Blockade zu begegnen.

Kritik auch aus den Parteien

Ähnlich auch die Reaktion von EU-Parlaments-Vizepräsident Othmar Karas (ÖVP) auf Twitter. Das Veto gegen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien würde das Problem nicht lösen: "Ja, Österreich erlebt derzeit eine unverhältnismäßige Belastung. Deshalb brauchen wir endlich ein gemeinsames EU-Asylsystem. Mit der Schengen-Erweiterung hat dies aber nichts zu tun."

"Das Veto von Seiten Österreichs zum Schengen Beitritt Rumäniens und Bulgariens ab Jänner 2023 entspricht nicht den europäischen Werten", kritisierten die beiden grünen EU-Abgeordneten Monika Vana und Thomas Waitz. Die Länder würden "alle Voraussetzungen" erfüllen.

Kritik kam auch von den Neos. "Die Bundesregierung hat uns damit endgültig ins europapolitische Aus geschossen", sagte -Europaabgeordnete Claudia Gamon laut Aussendung. "Unsere Unternehmen vor Ort werden den Preis für Karners leichtsinniges Veto zahlen."

Den Freiheitlichen geht das Veto im Kampf gegen illegale Migration im Gegensatz dazu nicht weit genug: "Damit sei das Asylchaos samt den explodierenden illegalen Grenzübertritten noch lange nicht gelöst", sagte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer. Es seien "innerstaatliche Faktoren, die unser Land nach wie vor zum Zielland Nummer 1" machen. (APA, red, Joseph Gepp, 8.12.2022)