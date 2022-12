Rumäniens Innenminister Lucian Bode schrieb auf Facebook, dass sein Amtskollege Karner noch "bei unserem Treffen im Februar 2022 fest den Beitritt Rumäniens zum Schengener Raum unterstützte". Foto: EPA/Javier Lizon

Der österreichische Innenminister Gerhard Karner hat sich beim EU-Gipfel der Innen- und Justizminister am Donnerstag als Einziger gegen den Beitritt Rumäniens zur Schengen-Zone ausgesprochen. Die Niederlande haben mit Österreich gemeinsam gegen die Aufnahme Bulgariens votiert. Die Abstimmungen zu Rumänien und Bulgarien waren aber gekoppelt. Über Kroatien wurde getrennt abgestimmt – das Land wird ab 1. Jänner Teil jenes Raums sein, in dem in Europa Personenfreizügigkeit gilt. Nicht nur EU-Innenkommissarin Ylva Johansson zeigte sich über das österreichische Veto "enttäuscht", in Rumänien ist der Frust groß.

Die rumänische Regierung verweist darauf, dass man "unverdient und ungerechtfertigt bestraft" werde. Denn Migrationsbewegungen führten nicht durch Rumänien. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte das Veto zuvor mit den gestiegenen Asylanträgen in Österreich in Zusammenhang gebracht. In Bukarest betont man auch, dass Rumänien alle technischen Voraussetzungen erfülle, dass die Ergebnisse von zwei Evaluierungsmissionen positiv waren und von Vertretern Österreichs diskutiert wurden.

Der rumänische Innenminister Lucian Bode schrieb auf Facebook, dass sein österreichischer Kollege Karner noch "bei unserem Treffen im Februar 2022 fest den Beitritt Rumäniens zum Schengener Raum unterstützte" und Österreich die Möglichkeit der Erweiterung des Schengener Raums anlässlich der Ministerkonferenz des Salzburger Forums in Bukarest am 16. November 2022 geteilt habe.

Forderungen nach Entschädigungen



Rumänien sei nicht für Österreichs Probleme mit irregulärer Migration verantwortlich. Der Präsident der rumänischen Vereinigung für saubere Energie und die Bekämpfung des Klimawandels, Răzvan Nicolescu, forderte von Österreich sogar Entschädigungszahlungen in der Höhe der Verluste der rumänischen Wirtschaft von 200 Millionen Euro pro Monat. Online kursierten Boykottaufrufe gegen österreichische Firmen.

Der rumänische EU-Abgeordnete Eugen Tomac erklärte, Nehammer habe "jedes rationale Argument" zurückgewiesen. Es sei eine der angespanntesten politischen Sitzungen gewesen, die er je erlebt habe, so Tomac laut Agerpres. "Er hat alles, was die Europäische Kommission vorgeschlagen hat, verworfen, jeden Bericht und jede Statistik geleugnet. Er hat einfach eine absurde Entscheidung getroffen", schrieb Tomac auf Facebook. (Adelheid Wölfl, 8.12.2022)