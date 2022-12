Die neue Regel soll ab 1. Jänner in Apotheken gelten. Bereits seit Beginn dieses Jahres erhalten junge Frauen bis 25 in Frankreich kostenlose Verhütungsmittel

Laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist die neue Regel "eine kleine Revolution bei der Prävention". Foto: imago images/Westend61/Andrew Brookes via www.imago-images.de

Paris – Junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren können in Frankreich künftig gratis Kondome in der Apotheke bekommen. "Das ist eine kleine Revolution bei der Prävention", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einer Konferenz zu Gesundheit und jungen Menschen am Donnerstag in Fontaine-le-Comte im Westen des Landes. Die neue Regel solle ab 1. Jänner gelten.

Seit Beginn dieses Jahres bekommen alle jungen Frauen bis 25 Jahre kostenlos die Pille oder andere Verhütungsmittel. Zuvor hatte das nur für Mädchen unter 18 Jahren gegolten. Die Regierung schätzt die Kosten dafür auf jährlich 21 Millionen Euro. (APA, red, 8.12.2022)