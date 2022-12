Am Karlsplatz (Resselpark) punscht die Resselbande. Foto: IG Resselbande

Der Feiertag hat sich eingeschlichen und bebt nach. Doch weil ja bekanntlich Tanzen die wärmste Jacke ist, kann das dritte Adventwochenende punschtastisch und menschlich warm reinklingeln.

FREITAG

So ist am Karlsplatz die "Resselbande" zurückgekehrt und buttert Punsch als auch Mukke über den gelben Tresen für eine gute Sache. Der solidarisch-karitative Punschstand gegen soziale Kälte im Resselpark vor der TU Wien sammelt unter dem Motto #PunschenFürDenGutenZweck Spenden. Diesmal kommen diese dem Verein Asyl in Not zugute. Damit das gut klappt, wird mit House, Electronica, Melodic Techno, Hip-Hop und mehr das Publikum vom Christkindlmarkt angelockt. Am Freitag wird das Programm sogar richtig süß mit einem B2B von Lenia vom Kollektiv Gassen aus Zucker und Goldie Goldenschower. Hier dürfen Sie sich bouncy, witzig-musikalische Glitzerstücke erwarten. Für alle, die sich dort vergnügen wollen, gilt: täglich ab dem dunklen Nachmittag bis zur Ruhezeit und "Inländer Rum statt Ausländer raus!". "Status: Mensch" ist auch das Programm im Forum Stadtpark Graz, wo sich gemeinsam solidarisiert und zum Londoner Producer und DJ Kensaye’s haitianischen Wurzeln und Afrolatin-Rhythmen mit elektronischem Beat getanzt wird.

SAMSTAG

Ein weiterer Punsch mit viel Rum-s wird in Wolkersdorf ausgeschenkt. Das Klo vergebens suchen und lange an der Schlange warten wird dort wohl nicht der Fall sein, da im hauseigenen Areal der Öklo-Punschstand einkehrt. Ab Mittag wird hier unterschiedlichster Sound zum Tanzen gespielt. Mary Jane Soundgarden werden zuerst Jazz- und Soul-Vibes an die Familien bringen, bevor einer der Ök(l)o-Gründer selbst, Shalamanda HiFi, Dub und Roots-Reggae über die fette Anlage wummern lässt. Housig wird es danach mit "A Party Called Jack" und "Hausgemacht". Beim Usus am Wasser in Wien wird übrigens auch noch an den Wochenenden gepunscht. Da ich am Dienstag beim Kunstschatzi im Kunsthistorischen Museum Musikschmankerln servieren darf, ist dieses Wochenende für mich ruhig und brav, wie das Jesus-Baby selbst. (Nadine Cobbina, 9.12.2022)