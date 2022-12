Wien – In den letzten Wochen kam es immer wieder zu Hilferufen aus den Spitälern: Personalknappheit und daraus resultierende mangelnde Qualität bei der Patientenversorgung machen dem Gesundheitspersonal zu schaffen, die Unzufriedenheit ist groß. Der Regelbetrieb kann an vielen Spitälern nicht mehr aufrechterhalten und Operationen müssen verschoben werden.

Der Wiener Gesundheitsverbund fordert per Anordnung die Spitäler in der Bundeshauptstadt auf, Personen ohne Wiener Hauptwohnsitz an ihre Bundesländer zu verweisen. Foto: imago images

Der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) nahm das zum Anlass, um per Anordnung die Wiener Spitäler aufzufordern, Personen ohne Hauptwohnsitz in Wien abzuweisen, berichtet die "Presse". Das bestätigt auch Wigev-Sprecherin Elena Reghenzani dem STANDARD auf Anfrage. Sei keine dringende Behandlung notwendig, etwa aufgrund einer akuten Verletzung oder Erkrankung, sollen diese Personen an Spitäler in ihren Heimatbundesländern verwiesen werden, auch bei rein ambulanten Leistungen.

Grund für die Anordnung seien die begrenzten Ressourcen und die Kosten für das System. Jeder sechste Patient in Wien hat laut Wigev keinen Wohnsitz in der Bundeshauptstadt. Eigentlich gilt in Österreich, dass grundsätzlich jedes Spital unabhängig vom Wohnsitz aufgesucht werden kann. Insbesondere in Wien sind viele Menschen aus dem Burgenland und aus Niederösterreich in Behandlung. Liege aber ein triftiger Grund für diese Entscheidung vor, etwa die Engpässe in den Spitälern, so sei diese Anordnung rechtlich gedeckt.

In Einzelfällen soll laut Anordnung aber trotzdem die Möglichkeit für Nichtwiener bestehen, behandelt zu werden, wenn im bundesländerübergreifenden Einzugsgebiet kein ausreichendes Angebot vorhanden ist. In Notfällen sei es ohnehin selbstverständlich, dass in Wien behandelt wird, sagt Reghenzani: "Erleidet jemand plötzlich einen Herzinfarkt in Wien, wird diese Person auch in einer unserer Kliniken aufgenommen und versorgt." (ste, 9.12.2022)