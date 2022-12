[Wirtschaft] Rien ne va plus: Die Glücksspielreform der Bundesregierung ist gescheitert

[Diplomatie] Schengen-Veto: Rumänien bestellte österreichische Botschafterin ein

Karner zum EU-Vorgehen bei Schengen: "Ich bin auch verärgert"

[Kommentar] Hinrichtung im Iran: Mohsen Shekari wurde 23 Jahre alt

[Ukraine-Livebericht] Russische Nationalisten bejubeln Heimkehr von Waffenhändler Bout

[Umfrage] FPÖ deutlich vor der ÖVP, knapp vor der SPÖ

[WM in Katar] Weltmeister mit den Niederlanden: Meneer van Gaals letzte Mission

[Traumdeutung] Diese Träume werden am häufigsten gegoogelt

[Gesundheitsversorgung] Personen ohne Hauptwohnsitz werden in Wiener Spitälern abgewiesen

[Wetter] Verbreitet überwiegen die Wolken und im Süden und Osten regnet oder schneit es häufig. Die Schneefallgrenze liegt im Süden zunächst oft in tiefen Lagen, steigt dann aber tagsüber auf 500 bis 1500m Seehöhe an. An der Alpennordseite fällt hingegen mit schwachem Föhneinfluss kaum Niederschlag, erst zum Abend hin beginnt es in Vorarlberg ein wenig zu schneien. Der Wind weht meist nur schwach, nur im Bergland bläst teils lebhafter Südwind. Frühtemperaturen minus 8 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 0 bis 6 Grad.



[Zum Tag] Heute ist Welt-Anti-Korruptionstag.