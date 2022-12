Aloy ist ein spannender Charakter, den man gerne als Spielerin und Spieler begleitet. Foto: Sony

Seit einigen Tagen ist der Gaming-Adventkalender nun aktiv, und die ersten Menschen aus der Community freuen sich bereits über Neuzugänge in der Spielesammlung. Nun starten wir in den neunten Tag der Vorweihnachtszeit und vergeben ein weiteres Highlight aus dem Gaming-Jahr 2022.

Das "First come, first served"-Prinzip haben wir nach den ersten Erfahrungen nun leicht überarbeitet. Nun wird es zu jedem Adventkalender eine einfache Frage geben, deren Antwort per E-Mail an webstandard.gewinnspiel@derstandard.at geschickt wird. Die Redaktion wählt daraufhin die glücklichen Personen aus, die gewonnen haben.

Adventkalender-Tür #10: "Horizon Forbidden West"

"Horizon Forbidden West" setzt sie Story von Heldin Aloy fort, die vor fünf Jahren in "Horizon Zero Dawn" angefangen hat. Beeindruckende Landschaften, ein komplexes Kampfsystem und eine packende Story sind ein Mix, der auch in diesem Jahr wunderbar funktioniert hat.

Wir vergeben heute zwei Keys für die Playstation 4/5. Um an der Verlosung von einem dieser Keys teilnehmen zu können, schreiben Sie eine E-Mail an webstandard.gewinnspiel@derstandard.at und beantworten die folgende Frage im Betreff: Welchen Titel trug das Vorgängerspiel aus dem Jahr 2017?

Die Redaktion wählt anschließend zwei Personen aus, die in den Genuss des Games kommen. Wir wünschen viel Erfolg! (red, 10.12.2022)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Beim "Gaming-Adventkalender" handelt es sich um ein redaktionelles Projekt des STANDARD. Die Codes werden freundlicherweise von den Publishern zur Verfügung gestellt, es gibt jedoch keinerlei monetäre Gegenleistung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des STANDARD sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wird per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse.