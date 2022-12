Wer im Buch schmökert, wird jedenfalls inspiriert und will ob der Multifunktionalität und der genialen Einfälle der Innenarchitektinnen und Bewohner fast schon Beifall klatschen: So wird in einem Objekt etwa ein ausziehbarer Küchenschrank zur Kücheninsel, die verlängerte Arbeitsplatte in der Küche zur gemütlichen Sitzecke am Fenster, ein Kunstwerk an der Wand lässt sich herunterklappen und als Esstisch nutzen, und eine erhöhte Plattform ist gleichzeitig Stauraum und Sitzgelegenheit am Schreibtisch.

Im Bild: Flexible Lösungen wie klappbare Tische, Vorhänge oder Hängematten sind auf kleinen Flächen begehrt, so auch in dieser 47 Quadratmeter großen Wohnung in Tokio, entworfen von Yuichi Yoshida & Associates.