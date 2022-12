"Elden Ring" wurde zum Spiel des Jahres gekürt. Hidetaka Miyazaki bestätigte, dass er noch einiges mit dem Spiel vorhat. Foto: From Software

Die Game Awards sind verliehen, und während wie erwartet die Highlights des Jahres "Elden Ring" und "God of War Ragnarök" verdiente Preise abgeräumt haben, sind die eigentlichen Stars der Show die Trailer und Ankündigungen – denn da gab es reichlich Futter für Gamerinnen und Gamer. Mit dabei: eine Fortsetzung von "Death Stranding" und eine mögliche Erweiterung für "Elden Ring".

Kampf gegen Chronos in "Hades 2"

Zuerst dürfen sich aber alle Fans von "Hades" über eine Fortsetzung des Roguelite-Hits freuen. Supergiant Games hat überraschend "Hades 2" vorgestellt. Diesmal spielt man Melione, eine Prinzessin der Unterwelt. Die Geschichte spielt erneut in der griechischen Mythologie, und Ziel ist es, Chronos in die Schranken zu weisen, den Herrn über die Zeit. Schon 2023 soll "Hades 2" erscheinen.

"Death Stranding" wird fortgesetzt

Für die einen war es ein erzählerisches Meisterwerk, für die anderen ein langweiliger Paketboten-Simulator. Erstere Gruppe dürfte sich über die Ankündigung von Entwicklerlegende Hideo Kojima freuen, dass "Death Stranding" einen zweiten Teil bekommt. Im epischen Trailer wird bestätigt, dass Troy Baker, Léa Seydoux and Norman Reedus wieder mitspielen. "Death Stranding 2" soll exklusiv für die Playstation 5 erscheinen. Ein genauer Releasetermin ist nicht bekannt.

"Diablo 4" erscheint im Juni

Nach dem umstrittenen "Diablo Immortal" kündigt Blizzard wieder einen "Diablo"-Teil für die Coregamerschaft an. "Diablo 4" wurde in einem epischen Rendertrailer vorgestellt. Zwar ist bei Rendertrailern immer Skepsis geboten, aber man kann mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass Blizzard nicht am Grundkonzept rütteln wird und man wieder in die Schlacht gegen allerlei Höllendämonen ziehen darf. Darüber hinaus wird es eine offene Beta geben, und auch einen Releasetermin hat Blizzard enthüllt: Am 6.6.2023 bricht die Hölle los.

Idris Elba spielt in "Phantom Liberty" mit

Eine weitere große Enthüllung war der neue Trailer zur Erweiterung von "Cyberpunk 2077" namens "Phantom Liberty". Protagonist Keanu Reeves alias Johnny Silverhand bekommt Verstärkung in Form von Idris Elba, der Solomon Reed, einen Agenten der Neuen USA, verkörpern wird. Hauptcharakter V dürfte sich im Verlauf der Erweiterung einer Behörde namens FIA anschließen. "Phantom Liberty" erscheint 2023.

Nachschub für die Jedi-Ritter

Am 17. März 2023 dürfen wieder die Lichtschwerter geschwungen werden, wenn "Star Wars Jedi: Survivor" erscheint. Erstmals waren während der Game Awards Gameplayszenen aus dem Nachfolger von "Star Wars Jedi: Fallen Order" zu sehen. In dem Action-Adventure setzt Hauptcharakter Cal erneut auf seine Tugenden als Jedi: epische Lichtschwertduelle und seine Machtfähigkeiten. Am Gameplay selbst dürfte Electronic Arts aber kaum geschraubt haben – was angesichts der guten Kritiken zum ersten Teil nicht weiter verwundert.

Neues vom "Bioshock"-Macher

Bei Kennern dürfte der Name Ken Levine für Aufmerksamkeit sorgen. Der Entwickler gilt als geistiger Vater der legendären "Bioshock"-Reihe. Er kündigte mit "Judas" sein jüngstes Werk an. Kenner von Levines Schaffen dürften sich schnell zu Hause fühlen: Das Setting und der Grafikstil erinnern stark an "Bioshock". "Judas" dürfte aber noch abgedrehter und vor allem bunter ausfallen als die Vorgänger.

Für viele war es vielleicht eine kleine Enttäuschung, aber eine Erweiterung zum Spiel des Jahres "Elden Ring" wurde trotz Gerüchten im Vorfeld während der Game Awards nicht angekündigt. Stattdessen lüftete Studioboss Hidetaka Miyazaki das Geheimnis über sein zuvor angekündigtes "fast fertiges" Spiel: Dabei handelt es sich um "Armored Core 6", was bei manchen Fans nicht unbedingt gut ankam. Aber: Miyazaki deutete während seiner Dankesrede an, dass er mehr aus "Elden Ring" machen möchte. Das wird in Fachkreisen zumindest als Bestätigung aufgefasst, dass das Open-World-Spiel noch eine Erweiterung erhält.

Außerdem wurde noch die Erweiterung des Roguelites "Dead Cells" namens "Return to Castlevania" für 2023 angekündigt. "Vampire Survivors", der Indie-Hit und für manche das heimliche Spiel des Jahres, wird kostenlos für Mobile erscheinen. "Final Fantasy 16" hat einen Releasetermin bekommen und erscheint am 22. Juni. (pez, 9.12.2022)