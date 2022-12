Österreichs hat am Donnerstag gegen den Beitritt Rumäniens und Bulgariens zum Schengen-Raum gestimmt und so für großen Ärger in den beiden osteuropäischen Ländern und für Irritationen auch in anderen Teilen der EU gesorgt. Nur, worüber genau wird da gestritten? DER STANDARD beantwortet die wichtigsten Fragen.

Frage: Wie ist das Schengener Abkommen entstanden?

Antwort: Relativ lange waren die EU-Mitgliedsstaaten (bzw. früher die EG) für die Bereiche Asyl und Migration allein verantwortlich. Nur in Sachen Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität wurde kooperiert. In den 1980er- und 1990er-Jahren kam es zu einem Umdenken. Die Ursachen dafür: Um einen gemeinsamen Binnenmarkt zu schaffen, wurden mit dem Schengener Abkommen (besser bekannt als Schengen I) 1985 die stationären Grenzkontrollen zwischen den teilnehmenden Staaten abgeschafft.

Konkreter Startpunkt war der 14. Juni 1985, als Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg im luxemburgischen Schengen ein entsprechendes Abkommen unterzeichneten. Schritt für Schritt wurde der sogenannte Schengen-Raum dann erweitert (siehe Grafik). Hinzu kommt nach der Abstimmung am Donnerstag ab 1. Jänner 2023 auch Kroatien. Rumänien und Bulgarien bleibt dieser Schritt aufgrund des Widerstands von Österreich allerdings vorerst versagt.

Grafik: APA

Frage: Wie hat sich das Schengener Abkommen weiterentwickelt?

Antwort: Abseits der wirtschaftlichen Vorteile sahen die Regierungschefs auch Sicherheitsrisiken, da man Zuwanderungsbewegungen nicht mehr gut kontrollieren könne. Zugleich führten politische Konflikte wie beispielsweise in Jugoslawien und dem Irak sowie wirtschaftliche Krisen zu einem starken Anstieg der Asylwerberzahlen in Europa. Daher wurden Maßnahmen vereinbart, um die Politik in Sachen Zuwanderung zwischen den Mitgliedsstaaten anzugleichen und eine bessere Kooperation zwischen den nationalen Polizeibehörden zu ermöglichen.

Dazu gehört unter anderem der Maastrichter Vertrag von 1993. Darin verpflichteten sich die Mitgliedsstaaten zum ersten Mal, bei der Flüchtlingspolitik zu kooperieren. Allerdings wurde nur die Visapolitik vergemeinschaftet, andere Bereiche wie der Flüchtlingsschutz blieben unter nationaler Verantwortung. In diesem Sinne trat 1995 Schengen II (offiziell Schengener Durchführungsübereinkommen) in Kraft und ergänzte Schengen I in Sachen gemeinsame Visaregelungen und Zuständigkeiten bei Asylverfahren.

Und 2005 folgte der Prümer Vertrag (Schengen III), der die grenzüberschreitende Zusammenarbeit vor allem in den Bereichen Terrorismusbekämpfung, grenzüberschreitende Kriminalität und illegale Migration verbessern sollte.

Am slowenisch-kroatischen Grenzübergang Bregana wird es ab dem nächsten Jahr keine Kontrollen mehr geben. Foto: AP

Frage: Können die Binnengrenzen trotzdem geschlossen werden?

Antwort: Laut Artikel 23 des Schengener Grenzkodex kann ein Mitgliedsland "im Falle einer schwerwiegenden Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit" ausnahmsweise für einen begrenzten Zeitraum an seinen Grenzen wieder Personen kontrollieren. Die Maßnahmen dürfen höchstens 30 Tage dauern oder so lange, wie die "schwerwiegende Bedrohung" andauert.

Im Zuge der großen Flüchtlingskrise ab 2015/16 haben mehrere Staaten – darunter auch Österreich – von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht. Und auch in der Covid-Pandemie wurden mehrfach die Binnengrenzen geschlossen.

Frage: Auch über das Dublin-Abkommen wird immer wieder gestritten. Was ist das genau?

Antwort: Am 15. Juni 1990 unterzeichneten Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande sowie Portugal das Dubliner Abkommen, dem zufolge jenes Land für einen Asylwerber oder eine Asylwerberin zuständig ist, in das er oder sie zuerst eingereist ist. Reist er oder sie illegal in ein anderes Mitgliedsland weiter, ist der Erststaat verpflichtet, den Asylwerber zurückzunehmen. Damit sollen mehrfache Asylanträge in verschiedenen Ländern und illegale Reisen innerhalb Europas unterbunden werden.

Dublin II konkretisierte ab 1. März 2003 die Bestimmungen des ersten Dubliner Abkommens. Verfahrensschritte wurden verkürzt, um einen Asylwerber in den verantwortlichen Mitgliedsstaat zurückzuführen. Mithilfe der europäischen Datenbank Eurodac sollten Fingerabdrücke rasch abgeglichen werden können, um die Zuständigkeit für Asylwerber innerhalb weniger Stunden abzuklären.

Aktuell gilt Dublin III vom 1. Jänner 2014, womit die Dublin-Regeln auf weitere EU-Staaten sowie über Zusatzabkommen auf Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz ausgedehnt wurden.

Frage: Und was ist jetzt der große Streitpunkt beim Dublin-Abkommen?

Antwort: Aufgrund des Dubliner Abkommens sind die Mitgliedsländer an der EU-Außengrenze stärker von Flucht- und Migrationsbewegungen betroffen, vor allem jene im Mittelmeerraum. Um diese zu entlasten, hat die EU in den vergangenen Jahren immer wieder ein Quotensystem durchzusetzen versucht, um die Angekommenen auf alle EU-Länder zu verteilen – allerdings ohne Erfolg. (Kim Son Hoang, 9.12.2022)