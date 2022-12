Real Madrid Stürmer Karim Benzema zeigt seine Künste in der Champions League weiter auf Sky – zumindest in Österreich, wo der Bezahlsender der Rechteinhaber ist. Foto: AP/Manu Fernandez

Wien – Die Fußball-Champions-League wird man in Österreich auch in Zukunft im Bezahlsender Sky zu sehen bekommen. Sky Österreich habe sich umfassende Übertragungsrechte für die Saisonen 2024/25 bis 2026/27 gesichert, wurde am Freitag via Aussendung verlautet. Der TV-Vertrag umfasse 185 von insgesamt 203 Live-Spielen pro Saison, dabei alle Dienstagpartien und acht von neun Begegnungen am Mittwoch. Auch das Endspiel ist inkludiert.

Die Vereinbarung beinhalte die Rechte über alle Verbreitungswege Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobilfunk in Österreich. Erst am Donnerstag wurde bekannt, dass der französische Bezahlsender Canal+ ab der Saison 2024/25 die Wahl für das Topspiel am Mittwoch hat – der STANDARD berichtete. Der Film- und Streamingriese hat sich auch das Erstauswahlrecht für das Topspiel der Europa League oder Conference League gesichert. Für Canal+ ist es eine Premiere auf dem österreichischen TV-Markt.

Der Privatsender ServusTV geht hingegen beim aktuellen Rechtepaket leer aus. ServusTV zeigt die Champions League noch bis inklusive der Saison 2023/24. Der Sender lässt dazu verlauten: "Wir nehmen das sportlich, denn wir bieten Fußballfans bis 2028 das hochkarätigste Live-Fußball-Angebot ohne Gebühren, u.a. ab März 2023 mit den Live-Übertragungen der Qualifikationsspiele der österreichischen Nationalmannschaft zur Euro 2024. Die Fußballrechte bei ServusTV im Überblick: UEFA-Klubbewerbe (Champions League, Europa League und Conference League bis inkl. Saison 23/24), European Qualifiers to UEFA EURO 2024, UEFA EURO 2024, European Qualifiers to 2026 FIFA World Cup, European Qualifiers to UEFA EURO 2028 und UEFA EURO 2028." (red, APA, 9.12.2022)