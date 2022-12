Alljährlich feiert Chanel Anfang Dezember das Kunsthandwerk – vom Hutmacher bis zur Goldschmiedin – in einer großen Modenschau an speziellen Locations, die in irgendeiner Beziehung zu Chanel stehen. Das waren in der Vergangenheit auch Städte wie Salzburg, Dallas oder Schanghai.

Heuer reiste man in die senegalesische Hauptstadt Dakar. Den Anstoß gab eine drei Jahre zurückliegende Reise von Chefdesignerin Virginie Viard und ihr Treffen mit ansässigen Kreativen. Die im früheren Justizpalast gezeigte Kollektion umfasste florale Stickereien, Faltenröcke, Tweedanzüge mit weit ausgestellten Hosen, aber auch Jeans kombiniert mit Plateausandalen.

Eingeladen waren zur Show in Dakar zahlreiche Prominente, darunter Pharrell Williams, Naomi Campbell, Rossy de Palma oder die Musikerin Khadja Nin. (red, 9.12.2022)