In den kommenden Tagen kreuzt die Erde die Bahn des Asteroiden Phaeton, was auf der Erde für eines der schönsten Himmelsphänomene des Jahres sorgt

Die Geminiden sind weniger bekannt als der jährliche Perseiden-Schauer, aber mindestens ebenso spektakulär. Verantwortlich dafür ist der Asteroid Phaeton, der früher als Komet galt, aber inzwischen kein Material mehr ausstößt. Die winzigen Partikel treffen die Erdatmosphäre mit etwa 35 Kilometern pro Sekunde, wobei sie für die bekannten Leuchtphänomene, die langsamer als gewöhnliche Sternschnuppen erscheinen und durchaus kurzzeitig heller als die hellsten Sterne sein können, verantwortlich sind.

Die Geminiden letztes Jahr in Deutschland in der Sächsischen Schweiz. Foto: imago images/Sylvio Dittrich

Benannt sind die Geminiden nach dem Sternbild Zwillinge, von dem die meisten der Sternschnuppen während des Schauers ihren Ausgang nehmen. Glücklicherweise gehen die Zwillinge bereits gegen 18 Uhr am Himmel auf, um dann bis in die Morgenstunden sichtbar zu sein.

Der Asteroid Phaeton selbst hat einen Durchmesser von etwas mehr als sechs Kilometern und wurde 1983 entdeckt, eine Kollision mit der Erde ist glücklicherweise nicht in Aussicht. Dass die Geminiden weniger bekannt sind, liegt nicht nur an den oft unwirtlichen und nebligen Bedingungen im Winter, sondern auch daran, dass die Geminiden seit Jahrzehnten kontinuierlich stärker wurden und erst kürzlich die Perseiden einholten, was die Intensität angeht.

Langsamer Anstieg

Bis zum 14. Dezember steigt die Häufigkeit des diesjährigen Sternschnuppenschauers langsam an, bevor sie nach dem Höhepunkt abrupt abbricht. Derzeit sieht das Wetter in Wien vor allem am Mittwochmorgen am vielversprechendsten aus, während im Westen schlechtes Wetter vorhergesagt wird.

Nach den Perseiden im Sommer sind die Geminiden der zweite große Sternschnuppenschauer des Jahres. Foto: imago images/7aktuell

Die Geminiden sind eine schöne Gelegenheit für alle, die noch keinen Wunschzettel an das Christkind geschrieben haben, denn auch wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich der Legende nach etwas wünschen – keine schlechten Aussichten bei bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde. (rkl, 10.12.2022)