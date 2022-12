Etwas über drei Wochen nach dem erfolgreichen Start kehrt die Orion-Kapsel der ersten Artemis-Mission nun zurück. Gegen 18.39 Uhr soll das Raumschiff am Sonntag kontrolliert im Pazifik landen. Damit geht das erste Kapitel der neuen Mondmission, die erstmals seit 1972 wieder Menschen auf den Erdtrabanten bringen soll, zu Ende.

Das Space Launch System SLS, die stärkste Nasa-Rakete aller Zeiten. Foto: NASA image/Kevin O’Brien

Nach mehrmaliger Verschiebung des Starts wegen Tropenstürmen, Treibstofflecks und Triebwerksproblemen an der neuen Rakete Space Launch System, der leistungsfähigsten, die die US-Weltraumorganisation Nasa je gebaut hat, verlief die Mission selbst dann schulmäßig. Während bei den Apollo-Missionen noch verwaschene Fernsehbilder, fast bis zur Unkenntlichkeit komprimiert, die Sensation festhielten, wartete Artemis mit einem ansehnlichen Livestream von seiner ersten Mondumrundung auf. Fast "live", denn der Mond ist etwas mehr als eine Lichtsekunde von der Erde entfernt. Auch die Landung wird von der Nasa ab 17:00 im Livestream übertragen.

Entfernungsrekord

Artemis erreichte den Mond am 21. September, umrundete ihn mehrmals und legte dabei über zwei Millionen Kilometer zurück, wobei sie bis zu 400.000 Kilometer von der Erde entfernt war und damit einen Entfernungsrekord für die größte Distanz eines von und für Menschen gemachten Raumschiffs aufstellte. Am ersten Dezember schwenkte sie aus der Mondumlaufbahn zu einer Bahn in Richtung Erde.

Die Mission von Artemis I auf einen Blick. Foto: NASA

Diesen Sonntag wird die Kapsel nach 25 Tagen im All mit 32-facher Schallgeschwindigkeit auf die Erdatmosphäre treffen, um dort abgebremst zu werden. Öffnen sich die drei Fallschirme wie geplant und geht das Orion-Raumschiff sicher am geplanten Landeort 225 Kilometer vor der Küste Floridas nieder, werden sich Navy-Taucher in Schlauchbooten von einem Schiff der US-Navy aus der Orion-Kapsel nähern. Die Taucher werden dann ein Kabel an der Sonde befestigen und sie mit einer Winde auf das Schiff ziehen. Auch die Fallschirme sollen geborgen werden. Gelingt all das erfolgreich, können die nächsten Schritte in Angriff genommen werden.

Landung am Südpol

Artemis 2 wird in weiten Teilen Artemis 1 ähneln, allerdings mit zwei Astronauten an Bord, die allerdings nur aus dem Fenster sehen dürfen. Im Rahmen von Artemis 3 schließlich sollen erstmals seit 1972 wieder Menschen auf der Mondoberfläche landen. Ziel der beiden "Moonwalker" wird erstmals der Shackelton-Krater am Südpol des Mondes sein. Dieser Krater ist besonders interessant, weil er Wassereis enthalten könnte. Solche Ressourcen sind für künftige Missionen und eine mögliche Mondbasis entscheidend. Ein Team von 18 Astronautinnen und Astronauten für die Mondflüge wurde bereits ausgewählt. Die Entscheidung, wer von ihnen zuerst zum Mond darf, steht noch aus.

Nach mehrmaliger Verschiebung gelang der Start am 16. November. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Wie wichtig bemannte Raumfahrt ist, ist durchaus umstritten. Die Entscheidung, wieder Menschen zum Mond zu bringen, stammt aus der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Der Ressourcenhunger von Artemis zeigte sich auch beim Funkverkehr, der sich auch auf die Kommunikation mit dem James-Webb-Teleskop auswirkte, weil das über den Erdball verstreute Deep Space Network, das von der Nasa für die Kommunikation mit ihren Raumfahrzeugen verwendet wird, durch die Artemis-Mission ausgelastet war.

Inzwischen hat Artemis wieder den blauen Planeten im Blick. Foto: IMAGO/UPI Photo

Private Konkurrenz

Auch private Raumfahrtprogramme nehmen den Mond ins Visier und erhöhen trotz Pannen den Erfolgsdruck für Artemis. Über die Kosten, die sich bis 2025 im hohen zweistelligen Milliardenbereich bewegen werden, sollen hier dennoch nicht zu viele Worte verloren werden.

Diesmal waren keine Menschen an Bord. Damit die Sonde nicht ganz unbemannt fliegen muss, entsandte die Nasa Snoopy und die Esa Shaun das Schaf – eine Hommage an den genialen Filmemacher Nick Park, dessen Protagonisten Wallace und Gromit einst auch zum Mond flogen. Bis die ersten Menschen sich auf den Weg in Richtung Mond machen, wird es noch mindestens bis 2024 dauern. (Reinhard Kleindl, 11.12.2022)