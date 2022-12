Essen ist untrennbar mit Emotionen verbunden. Die Ursachen dafür, wie man isst, gehen fast immer in die frühe Kindheit zurück. Ein Ernährungstagebuch kann helfen, Essmuster zu erkennen

Bei emotionalem Essen greift man vorzugsweise zu hochkalorischen, fetten Speisen. Das liegt an der evolutionären Bedeutung von Essen – es schützt uns vor dem Hungertod Foto: Getty Images/iStockphoto

Wenn es Melanie nicht so gut geht, dann greift sie zu Schokolade. Eine Diskussion mit der Freundin, ein Streit mit dem Vater, eine Meinungsverschiedenheit mit dem Partner – der Griff in die süße Lade ist beinahe schon automatisiert. Melanie (alle Namen der Redaktion bekannt, Anm.) kämpft mit ihrem Gewicht, eigentlich immer. Dabei findet sie, sie esse sehr bewusst. Wenn sie überlegt, wie es sein könne, dass sie eigentlich immer ein paar Kilos mehr hat, als sie gerne möchte, fällt ihr die Schokolade erst sehr spät ein – so unbewusst ist der Griff zu diesem Seelentröster.

Ähnlich geht es Jakob. Der Manager hat einen ziemlich stressigen Job. Oft hat er keine Zeit zum Essen und greift nur zwischendurch schnell zu einem Snack. So viel an Kalorien komme dabei eigentlich nicht zusammen, dass es für Übergewicht reicht, meint er. Und am Wochenende esse er sehr bewusst, mit viel Zeit dafür. Aber dann fällt ihm ein, dass er letztens die Snacklade im Meetingraum geplündert hat. Dass er im Vorbeigehen zwei Schokoriegel vernascht hat. Und am Abend, beim Fußballschauen neulich, waren es dann zwei Sackerln Chips, die daran glauben mussten, einfach weil nichts Gescheites zum Essen daheim war.

Melanie und Jakob sind klassische emotionale Esser. Egal ob beruflicher Stress oder emotionale Überforderung, Essen beruhigt sie. Emotionales Essen kann aber auch in die andere Richtung gehen. Bei Silvia zum Beispiel. Vor zwei Jahren hatte sie nach einer schwierigen Trennung ziemlichen Liebeskummer. Das war ihr so gar nicht bewusst, sie hatte die Trennung ja selbst gewollt. Aber mehrere Monate aß sie nur ein absolutes Minimum, weil ihr im Grunde dauernd schlecht war. Erst als eine Freundin sie vorsichtig fragte, ob bei mit ihrem Essverhalten alles in Ordnung sei, wurde ihr bewusst, wie sehr sie abgenommen hatte – mittlerweile geht es ihr emotional wieder gut, und auch ihr Gewicht hat sich normalisiert.

Untrennbar verbunden

Essen und Emotionen sind untrennbar miteinander verbunden, sowohl in positiven wie auch in negativen Stimmungslagen. Die Ursachen gehen fast immer weit zurück und liegen oft schon im Säuglings- und Kleinkindalter, wie Fachleute vor kurzem auf Einladung des "forum. ernährung heute" vor kurzem in einem Live-Talk zum Thema "Essen und Emotionen – wie hängt das zusammen" diskutierten.

Ein wesentlicher Zusammenhang entstehe dadurch, dass die Urerfahrung des Geliebtwerdens ganz eng mit dem Essen verbunden sei, erklärt Christoph Klotter, Ernährungspsychologe an der Universität Fulda: "In den ersten Lebensmonaten hängen diese beiden Erfahrungen ganz eng zusammen – wenn ein Baby gestillt oder gefüttert wird, ist das gleichzeitig die Erfahrung: Ich werde geliebt. Erst später lernt es, diese beiden Dinge zu trennen. Und sehr oft kompensieren Menschen, die diese Urerfahrung des Geliebtwerdens zu wenig gemacht haben, das ihr Leben lang mit Essen."

Generell habe Nahrungsaufnahme sehr viel mit Emotionsregelung zu tun, betont auch Gabriele Haselberger, Ernährungstherapeutin mit dem Schwerpunkt Essstörungen: "Nahrungsmittel hat man ständig zur Verfügung, deshalb bieten sie sich als Hilfsmittel, um besser mit überbordenden Emotionen zurechtzukommen, rasch an." Dazu komme, dass Essen allgegenwärtig sei, in der Werbung, in der Berichterstattung, auf Social Media – aber auch unzählige Apps beschäftigen sich damit.

Die neurowissenschaftliche Erklärung, warum Essen so praktisch sei, ergänzt Klotter: "Das limbische System im Gehirn verlangt ständig nach Belohnung: Jetzt haben wir seit etwa 200 Jahren ein für viele verfügbares Überangebot an Essen. In dieser Überflussgesellschaft ist Essen zur einfachsten und schnellsten Form der Belohnung geworden. Mit dem Partner oder der Partnerin kann es Konflikte geben, mit dem Kühlschrank nicht."

Stresskompensation sehr unterschiedlich

Das Problem von fehlgeleitetem Essverhalten ist dabei nicht geschlechtsspezifisch, es betrifft Männer und Frauen gleichermaßen. Die Ursache ist immer, dass man bestimmte Gefühle nicht aushalten kann oder mag oder bestimmte Dinge nicht wahrhaben will, sagt Haselberger: "Man deckt das dann mit Essen zu. Da kommen auch frühkindliche Erfahrungen dazu, wenn man keine anderen Möglichkeiten gelernt hat, um mit Emotionen umzugehen, außer mit Essen." Und trotzdem sind Frauen wesentlich häufiger von Essstörungen betroffen als Männer – denn sie sind viel stärker vom rigorosen Schlankheitsideal geprägt.

Wie sehr Essen und Stress miteinander verbunden seien, habe auch die Pandemie gezeigt, sagt Ernährungspsychologe Klotter. Die eine Hälfte der Bevölkerung habe zugenommen, die andere eher abgenommen – weil sie wegen des Stresses in dieser völlig neuen Situation keinen Hunger mehr hatte. Warum eine Person verstärkt zu Essen greife und eine andere gar nicht mehr, wisse man aber nicht – es sei nur klar, dass hier physiologische und genetische Komponenten beteiligt seien.

Esse man aber vermehrt bei Stress, dann greife man eher zu hochkalorischen Lebensmitteln – würde man Gemüsesticks naschen, sei das ja unproblematisch. Das liege daran, sagt Klotter, dass es "eine genetische Programmierung" gebe: "Iss, so viel du kannst, wenn es verfügbar ist. Die ganze Menschheitsgeschichte ist ja bestimmt von Hunger und Hungersnöten. Bis vor 200 Jahren gab es keine einzige Generation, die den Hunger nicht erfahren hat. Diese Programmierung ist aber auch in der Überflussgesellschaft noch da, und deshalb greifen wir zu Fettem und zu Süßem, um zu überleben."

Dazu komme die übermäßige Werbung für diese hochkalorischen Lebensmittel, die durchgängig mit positiven Bildern besetzt ist. "Man isst ja nicht nur das Nahrungsmittel, man isst auch das Bild dazu", betont Ernährungstherapeutin Haselberger. Das Essverhalten sei außerdem zu 80 Prozent unbewusst und intuitiv, das limbische System verleite uns zusätzlich dazu, dass wir Gewohnheiten aufrechterhalten. Die größte Belohnung sei es, immer das Gleiche zu essen, zum Beispiel Schokolade, wenn man aufgewühlt ist – deshalb dauere es auch ein bis zwei Jahre, bis man sein Essverhalten dauerhaft verändert habe. Alleine schon deshalb kann eine Diät, die einen dauerhaften Gewichtsverlust in sechs Wochen propagiert, nicht funktionieren.

"Sünde" ist Teil des Genusses

Wie schafft man es nun, ein ausgewogenes Essverhalten zu finden? Ein wesentlicher Aspekt ist, dass "kleine Sünden", wie das vielfach genannt wird, zum Genießen dazugehören. "Je zwanghafter man isst, desto eher tendiert man zu Essdurchbrüchen, also zu unkontrolliertem Essen", betont Klotter. Deshalb sei es viel besser, sich auch bewusst etwas zu gönnen, auch wenn man wisse, dass es nicht unbedingt gesund ist.

Ohnehin sei er kein Fan des Begriffs "gesunde Ernährung": "Neurowissenschaftlich gesehen löst dieser Begriff nur Angst aus. Bei gesunden Menschen, die den Begriff hören, entsteht die Angst, krank zu werden. Bereits kranke Menschen haben Angst, noch kränker zu werden. Deshalb muss man zu Essen anders kommunizieren. Rationale Appelle und Ernährungsempfehlungen nützen da nichts." Ein Anfang wäre es zum Beispiel, von ausgewogener Ernährung zu sprechen oder von Ernährung zum Kraft-Tanken, besonders bei Jugendlichen funktioniere das gut.

In diesem Zusammenhang plädiert Haselberger auch wieder für vermehrt gemeinsames Essen – auch wenn sich das im Arbeitsalltag nicht immer leicht umsetzen lasse. Idealerweise verbinde man das sogar mit gemeinsamem Kochen.

Um selbst mehr Gespür für das eigene Essverhalten zu bekommen, empfehlen die Fachleute ein Experiment: Man soll über vier Wochen schriftlich festhalten, was man isst, wann man isst, wie es einem bekommt und warum man überhaupt isst, aus Hunger oder eben, um Emotionen zu befriedigen. Ein grundlegende Frage ist in diesem Zusammenhang: Habe ich Hunger? Oder habe ich nur Appetit? Als Folgeübung soll man überlegen, wie man sich, abgesehen vom Essen emotional entspannen kann, etwa durch Spazierengehen, Musikhören, Entspannungsübungen oder Ähnliches. So kann man dann alternative Formen der Belohnung entwickeln. (kru, 10.12.2022)