Thailand (im Bild Bangkok) dürfte heuer für besonders viele Österreicherinnen und Österreicher sehr anziehend sein. Foto: imago images/Imaginechina-Tuchong

Die Österreicherinnen und Österreicher wollen zu Weihnachten weg. Das belegen zumindest die Daten der Reisesuchmaschine Checkfelix: Laut deren Erhebung übertreffen die Flugsuchen für einige Weihnachtsziele das Vorjahresniveau um bis zu über 300 Prozent. Grund genug für die Reisesuchmaschine, sich anzusehen, welche Reiseziele heuer die beliebteste sind und welche die besten Ersparnisse bieten. Sechs der Top 10 meistgesuchten Destinationen befinden sich dabei in fernen Ländern wie Thailand, die Vereinigten Staaten oder Indonesien.

Bangkok scheint in der Weihnachtszeit das beliebteste Reiseziel für alle Urlaubstypen zu sein – für Alleinreisende, Paare und Familien. Im Vergleich zum letzten Jahr wurden in diesem Jahr rund 331 Prozent mehr Flugsuchen für Bangkok durchgeführt, womit die Stadt sowohl bei den meistgesuchten als auch bei den Trend-Reisezielen in der Weihnachtszeit an erster Stelle steht. An zweiter Stelle der Fernreiseziele für die Weihnachtszeit rangiert Denpasar (Indonesien), mit einem Zuwachs an Flugsuchen von rund 265 Prozent, gefolgt von Phuket (Thailand) und Koh Samui (Thailand) – die jeweils einen Zuwachs von rund 110 Prozent bei der Flugsuche im Vergleich zu 2021 verzeichnen.

Der richtige (Ab-)Reisezeitpunkt

Für diejenigen, die über die Weihnachtstage weg möchten, ist der 22. Dezember mit einem Durchschnittspreis von 665 Euro für alle Reiseziele der günstigste Abreisetag, während das Abreisen nach Weihnachten mit einem Durchschnittspreis von 606 Euro am 26. Dezember noch günstiger ausfällt.

Die preisgünstigsten Weihnachtsziele unter den meistgesuchten Fernreisezielen sind Neu-Delhi (Indien), Miami (USA), Panama City (Panama) und Cancún (Mexiko) mit durchschnittlichen Flugpreisen von nicht mehr als 1.150 Euro. Noch günstiger Sonne tanken geht in Dubai – mit einem durchschnittlichen Flugpreis von 801 Euro.



Die günstigsten Weihnachtsreisen unter den meistgesuchten europäischen Destinationen führen nach Barcelona (Spanien) mit einem durchschnittlichen Flugpreis von 138 Euro, Hamburg (Deutschland) und Stockholm (Schweden), mit durchschnittlichen Flugpreisen von 166 bzw. 168 Euro. Flüge nach Barcelona, Hamburg, Stockholm, London, Palma de Mallorca, Amsterdam und Berlin sind nicht nur erschwinglich, sondern zählen offenbar zu den Top 20 -Weihnachts-Destinationen der Österreicherinnen und Österreicher. (red, 12.12.2022)