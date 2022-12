Kommissaranwärter Vincent Ross (André Kaczmarczyk, l.) entgeht nicht, dass sein Kollege Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz, r.) Schwierigkeiten hat, sich auf die laufenden Ermittlungen zu konzentrieren. Foto: RBB/Christoph Assmann

Hast ein Lexikon verschluckt?" Das will Kommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) am Sonntag im Polizeiruf 110 genervt von seinem neuen Kollegen wissen. Der genderfluide Vinzent Ross (André Kaczmarczyk), mit Kajal ums Auge und Pelzkragen am taillierten Mantel hat schon alle verfügbaren Informationen über eine tote Geologin in Brandenburg beisammen. Raczek hingegen, ausgebrannt und tablettensüchtig, steht am Abgrund. So heißt auch die Folge.

Schon bei dieser frühen Szene beschleicht einen Wehmut. Macho Raczek und der sanfte Ross – was hätte das für ein geniales Polizeiruf-Duo werden können. Wenn Raczek von "Nutten" spricht, korrigiert ihn Ross konsequent: Das heißt Sexarbeiterin.

Bizarre Landschaften

Aber es ist ja bekannt: Für Raczek ist der Fall am Sonntag der letzte, er steigt aus. Davor begibt er sich noch einmal in die brandenburgischen Weiten, diesmal in jene bizarren Landschaften, die der Abbau von Kohle hinterlassen hat.

Dort war die Ermordete einer faulen Sache auf der Spur, die einige Leute hätte um Geld bringen können. Es entwickelt sich zunächst eine konventionelle Story, die bald in die Vergangenheit driftet, wo ein dunkles Geheimnis lauert.

Gepeinigter Ermittler

Der Fall an sich ist so lala, das Ganze aber dennoch sehr sehenswert. Wieder ist das Milieu der kleinen Leute fein gezeichnet, eine schöne Nebenrolle spielt die F 60, die einst größte bewegliche Arbeitsmaschine der Welt.

Gregorowicz als gepeinigter Ermittler zeigt noch einmal, was er draufhat, er darf – endlich – auch Gefühle haben. Für einen Moment scheint Erlösung und Happy End für ihn in greifbarer Nähe. Was bleibt, ist deprimierend – auch für die Fangemeinde. (Birgit Baumann, 10.12.2022)