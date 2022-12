Pinocchio (links) und Gepetto in Guillermo del Toros gelungener Netflix-Adaption des Kinderbuchklassikers "Pinocchio". Foto: Netflix

STREAMING

ANIMATIONSFILM

Guillermo del Toros Pinocchio (USA/MEX/F 2022, Guillermo del Toro) Nach dem Kinoeinsatz nun auch auf Netflix zu sehen: Guillermo del Toros (Shape of Water) eigenwillige und dabei höchst gelungene Adaption von Carlo Collodis Kinderbuchklassiker. Del Toro hat sich mit dem Stop-Motion-Musical einen Kindheitstraum erfüllt. Netflix

UNENDLICHE WEITEN

Star Trek: Strange New Worlds (USA 2022) Mit einer neuen Star Trek-Serie startet die Streamingplattform Paramount+ nun auch in unseren Breiten. Star Trek: Strange New Worlds gibt sich dabei traditionsbewusst und punktet unter anderem mit Anspielungen auf Raumschiff Enterprise. Paramount+

MAFIA-SERIE

The Bad Guy (I 2022, Giuseppe G. Stasi, Giancarlo Fontana) Die italienische Serie erzählt von einer ungewöhnlichen "Bekehrung": Staatsanwalt Nino Scotellaro hat immer gegen die Mafia gekämpft. Als er allerdings selbst ins Visier der Ermittler gerät und zu Unrecht verurteilt wird, schmiedet er einen Racheplan und wird zum "Bad Guy". Amazon Prime

ANIMATIONSFILM

Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück (USA 2022, Matt Danner) Nick will wie sein Vater Nachtwächter in einem Museum werden. Für diesen Job hat er sich das American Museum of Natural History ausgesucht, weil er weiß, dass alle Ausstellungsstücke nach Sonnenuntergang zum Leben erwachen. Animationsfortsetzung des Fantasy-Comedy-Franchise Nachts im Museum, die sich an ein jüngeres Publikum richtet. Disney+

SWITCHLIST

15.40 LIVE

Nobelpreisverleihung Mit dem Physiker Anton Zeilinger erhält erstmals seit Jahrzehnten wieder ein Naturwissenschafter aus Österreich den Nobelpreis. ORF 3 widmet der Nobelpreisverleihung aus diesem Anlass eine Sondersendung samt Interviews und Live-Berichten. Bis 18.30, ORF 3

20.15 FILMBIOGRAFIE

Alice (1–2/2) (D 2022, Nicole Weegmann) Eigentlich vor eineinhalb Wochen programmiert, jetzt nach der ARD-Premiere nun auch auf ORF 2: die zweiteilige, nur durch die ZiB 2 unterbrochene Filmbiografie von Alice Schwarzer. Als die Publizistin, Feministin und Emma-Gründerin ist Nina Gummich zu sehen. Bis 23.30, ORF 2

21.45 SCHULD-UND-SÜHNE-DRAMA

Drei Tage und ein Leben (Trois jours et une vie, F/BEL 2019, Nicolas Boukhrief) 15 Jahre nach dem Verschwinden eines kleinen Jungen kehrt Antoine (Pablo Pauly) in seinen nordfranzösischen Heimatort zurück – und weiß nach wie vor als Einziger, was damals passiert ist. Atmosphärisches Schuld-und-Sühne-Drama mit Sandrine Bonnaire. Bis 23.40, One

23.00 WESTERN

Geronimo – Eine Legende (USA 1993, Walter Hill) Die Geschichte des Apachenanführers Geronimo (Wes Studi), der sich gegen die Zerstörung seines Stammes wehrt. Episches, zunächst unterschätztes Westernmeisterwerk von Walter Hill (The Long Riders). Die großartige Filmmusik steuerte erneut Slide-Gitarre-Gott und Musikforscher Ry Cooder bei. Bis 0.50, 3sat

23.20 KABARETT

Andreas Vitásek: Austrophobia Als gestandener Austrophobiker seziert Kabarettist Andreas Vitásek mit feiner Klinge die Eigenheiten des Österreichertums. Bis 0.35, ORF 1

23.30 KRIMIKOMÖDIE

Inspektor Clouseau – Ein Schuss im Dunkeln(A Shot in the Dark, USA 1964, Blake Edwards) Inspektor Clouseau ist von der Unschuld des Zimmermädchens Maria Gambrelli (Elke Sommer) überzeugt, obwohl alle Indizien gegen sie sprechen. Der zweite Einsatz von Peter Sellers als französischer Kriminalist ist noch lustiger als der erste. Bis 1.10, RBB