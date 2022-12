Im Gegensatz zu den Aktivisten, die sich auf die Straßen geklebt haben, brachte die Frau das Lösungsmittel selbst mit. Foto: APA/dpa/Carsten Koall

Köln – Eine Kölner Kommunalpolitikerin hat sich während einer Sitzung des Stadtrates in der deutschen Domstadt am Rednerpult festgeklebt. Die Städträtin Nicolin Gabrysch (Klima Freunde) begründete ihren Protest am Donnerstagabend mit der Sorge um das Klima, wie auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursierten, zu sehen war. "Es kann und darf kein weiter so geben", sagte die Politikerin während der Sitzung.

Eigenes Lösungsmittel mit

"Deswegen sorge ich jetzt dafür, dass es zumindest hier und jetzt nicht wie üblich weitergeht." Daraufhin klebte Gabrysch ihre Hand an das Rednerpult fest. Sie bat zudem "um Solidarität aller Menschen hier im Saal, denen es angesichts der Drastik der Situation geht wie mir." Von Teilen des Stadtrates war daraufhin Applaus zu hören.

Wie eine Sprecherin der Stadt Köln am Freitag erklärte, konnte die Sitzung nach wenigen Minuten fortgesetzt werden. Gabrysch hatte demnach ihr eigenes Lösungsmittel dabei. Eine Mitarbeiterin der Verwaltung habe die Politikerin dann unterstützt, "sich wieder vom Rednerpult zu lösen". Gabrysch sitzt nach eigenen Angaben seit 2020 für die Wählergruppe Klima Freunde im Kölner Stadtrat. (APA, 9.12.2022)