Ein Porträt, das sich zu einer Vater-Tochter-Beziehungs-Geschichte auswächst:Lila Schwarzenberg und ihr Vater Karl in "Mein Vater, der Fürst" – 23.05 Uhr ORF 2. Foto: ORF / Sabotage Films & Neulandfilm

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Karl Nehammer Fragen stellen Petra Stuiber (DER STANDARD) und Hans Bürger (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 ACH, FRANZL!

Sisi (1–3/6) Die Serie erzählt die Geschichte der österreichischen Kaiserin. In sechs Folgen entwirft sie ein Bild einer Märchenwelt mit einer Prinzessin (Dominique Devenport), die zunächst als hoffnungsfrohe Jungfer ins österreichische Kaiserhaus einheiratet und nach kurzem Eheglück feststellen muss, dass die Wirklichkeit weit rauer ist als erträumt. Die zweite Staffel ist ab Ende Dezember zu sehen. Bis 23.00, ORF 1

20.15 KRIMI

Polizeiruf 110: Abgrund (D 2022, Stephan Rick) Die polnische Geologin Magdalena Nowak wird tot in einem Waldstück in der Nähe des Dorfes Fehlow am Rande eines ehemaligen Braunkohlegebiets gefunden – offensichtlich mit einer Plastiktüte erstickt. Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) und Kriminalkommissaranwärter Vincent Ross (André Kaczmarczyk) können ein Sexualverbrechen zunächst ausschließen. Bis 21.45, ARD

20.15 GEFÜHLE IN DEN BERGEN

Brokeback Mountain (USA 2005, Ang Lee)

Zwei Cowboys verlieben sich in den Bergen, und Ang Lee demontiert in 130 Minuten den Western-Mythos von John Wayne, Gary Cooper und Co. Drei verdiente Oscars, Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams. Bis 23.05, Sixx

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Über Alarm auf Kinder stationen und die Corona-Bilanz diskutieren bei Katrin Prähauser Martin Sprenger (Autor), Eric Frey (DER STANDARD), Christina Aumayr-Hajek (Kommunikationsberaterin) und Marc Friedrich (Publizist und Ökonom).

Bis 22.50, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Pflegenotstand und Ärztemangel – Spitäler vor dem Kollaps? Gäste bei Claudia Reiterer: Christian Stöckl (ÖVP), Peter Hacker (SPÖ), Elisabeth Potzmann (Gesundheits- und Krankenpflegeverband), Reinhold Kerbl (Kinderarzt), Michaela Wlattnig (Arge Patientenanwältinnen und -anwälte). Bis 23.05, ORF 2

22.30 DOKUMENTATION

Enzo Ferrari – Eine Geschichte von Leidenschaft und Tod Ein roter Ferrari, für viele Inbegriff von Geschwindigkeit und Luxus. Hinter dem erfolgreichen italienischen Un ternehmen steht Enzo Ferrari, ein Rennsportliebhaber seit frühester Kindheit. Doch nicht nur Rennsporterfolge prägten die Firmengeschichte und das Leben des Firmengründers, auch zahlreiche menschliche Verluste. Bis 23.25, Arte

23.05 DOKUMENTARFILM

Mein Vater, der Fürst Zeit ihres Lebens hatten Vater und Tochter ein distanziertes Verhältnis. Anna-Carolina Schwarzenberg, kurz Lila genannt, will einen Film über ihren Vater Karel Schwarzenberg machen. Zwei, drei Drehtage mit ihm sind geplant. Es werden schließlich fünf Jahre mit einem therapeutischen Charakter. Bis 0.30, ORF 2