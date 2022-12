Nora Kahn hat die Angst vor ihrem Ex-Chef Fellner überwunden und spricht jetzt offen über ihre Erfahrungen. Foto: DER STANDARD / Heribert Corn

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Medienmacher Fellner zu Ex-Mitarbeiterin: "Du gehörst ordentlich durchgebumst" – Nora Kahn beschuldigt Wolfgang Fellner, sie als Moderatorin bei Oe24.tv sexuell belästigt zu haben. Fellner bestreitet die Vorwürfe und sieht eine "freundschaftliche Beziehung"

Sky sichert sich Rechtepaket für Champions League – ServusTV geht leer aus – Der Bezahlsender kommt wieder in Österreich zum Zug. Privatsender ServusTV überträgt die Königsklasse des Fußballs nur mehr bis 2024

"Nächte Woche wird es giftig": Empörung über Doku in Harrys Heimat – Bruder William soll "stocksauer" sein. Die erwarteten Kracher blieben aber in den ersten Folgen der Netflix-Dokuserie aus

"Der maskierte Betrüger" auf Netflix: Millionen von Reichen erschwindelt – Anders als die meisten True-Crime-Dokumentationen auf Netflix ist der Film um den Betrüger Gilbert Chikli etwas humoristischer aufgebaut und nicht brutal zum Fürchten

Trevor Noah feierte nach sieben Jahren seine letzte "Daily Show" – Der Südafrikaner und Nachfolger von Jon Steward brachte die Außenseiter-Perspektive in die Sendung auf Comedy Central ein

In memoriam Karl Merkatz: Der Bockerer II: TV-Tipps für Freitag – Re: Venedigs Frauen am Steuer – Platz da, Männer!, Der Mann, der Liberty Valance erschoss, Universum History: Leningrad Symphonie – Eine belagerte Stadt kämpft um ihr Überleben, Tracks East: Diktaturen – Die Macht über Körper und Geist, Drag Me to Hell – dazu die Radiotipps

