[Livebericht] Krieg in der Ukraine

[Weihnachtsforum] Mit der STANDARD-Community durch die Vorweihnachtszeit

[International] Korruptionsvorwürfe: EU-Vizeparlamentspräsidentin Kaili laut Metsola suspendiert

Geiselnehmer in Dresden bei Polizeieinsatz tödlich verletzt

Bericht: Mindestens 24 iranischen Demonstranten droht Hinrichtung

Schengen-Veto: Nehammer bekräftigt Österreichs Vorgehen erneut

[Inland] Inseratenaffäre in Niederösterreich: Den Anzeigen folgt eine Anzeige

Patientenanwältin hält Abweisung an Wiener Spitälern für "ungeeignetes Mittel"

[Sport] Marokko nach 1:0 gegen Portugal erster afrikanischer WM-Semifinalist

Erfolg gegen England: Frankreich erreicht WM-Halbfinale

[Wissenschaft] Quantenphysiker Anton Zeilinger nahm Nobelpreis entgegen

[Web] "Twitter Files": Dokumente zeigen, dass Twitter "Shadowbans" nutzte

[Wirtschaft] Rechner: So viel sparen Sie durch die Stromkostenbremse



[Wetter] Die Wolkenspirale eines markanten Tiefdruckwirbels sorgt vor allem im Norden und Osten immer wieder für Schneefälle. Nur vereinzelt, etwa im Südosten, kommt es in tiefen Lagen auch noch zu Schneeregen. Alpensüdseitig und ganz im Westen klingen Schneefall bzw. Schneeregen hingegen rasch ab, hier gibt es nachmittags mitunter noch das eine oder andere Sonnenfenster. Im Bereich der Störungszone bläst oft lebhafter, im Osten teils sogar kräftiger Nordwestwind, wodurch die Gefahr von Schneeverwehungen im Tagesverlauf zunimmt. Frühtemperaturen minus 4 bis plus 2 Grad. Tageshöchsttemperaturen meist nur noch minus 2 bis plus 3 Grad.



[Zum Tag] Heute ist International Mountain Day.