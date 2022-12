Eine Umfahrung hat den Ortskern bereits vor Jahren entlastet. Foto: Florian Scheible

Ihr Rauschen ist zu hören, lange bevor sie zu sehen sind. Kein Wunder, immerhin rollen sie zu Tausenden an. Es sind circa 12.000 Fahrzeuge, die täglich über die Bahnhofstraße und damit mitten durch den Ort Wattens fahren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Verkehrszählung aus dem Jahr 2017.

Verantwortlich für das rege Treiben ist die Kennzahl A12. Besser bekannt unter dem Namen Inntal-Autobahn. Eine Aus- und Auffahrt der 153 Kilometer langen Autobahn mündet in die 8000-Einwohner Gemeinde östlich von Innsbruck.

Die Auffahrt ist eine wichtige Verkehrsschneise in der Region. Laut dem Wattener Bürgermeister Lukas Schmied wertet die Verkehrszählung allerdings nicht aus, welche Pkws im Ort starten oder stoppen.

Auch Anwohnerinnen und Anwohner der Nachbarbargemeinden Volders, Wattenberg, Kolsass und Weer fahren hier entlang, ebenso der Gewerbeverkehr. Mit Swarovski und der Papierfabrik Wattens allein bietet die Industriegemeinde rund 5000 Arbeitsplätze.

Eines macht die Erhebung aber deutlich: Die Verkehrspolitik hat sich in Wattens jahrzehntelang am Auto orientiert – das müssen nun allen voran die Bewohner der Bahnhofstraße ausbaden – und letztlich alle Wattener.

Für Radfahrer keine Spur

Bürgermeister Lukas Schmied hat die Gemeinderatswahl im Februar mit der Bürgerliste "neu" überraschend gewonnen und stellt nun sieben von 19 Mandaten in Wattens. Es war Zeit für Veränderung, so kommentieren Stimmen aus dem Dorf den Wahlausgang. Dass diese Veränderung aber Zeit braucht, zeigt sich an der bisher unveränderten Situation für Fahrradfahrer entlang der Bahnhofstraße.

Neben Autos, Bussen und Lkws radelt hier kaum jemand dahin. Eine Wattenerin, die selbst nicht Auto, dafür viel Fahrrad fährt, erzählt, dass sie die großen Straßen meide. "Die Lkws heben mich fast vom Fahrrad", sagt sie. Eine Mischspur für Radler und Fußgängerinnen verläuft bisher nur streckenweise auf der Bahnhofstraße. Die neue, bereits geplante Fahrradspur erfüllte nach einer Novelle der Straßenverkehrsordnung die Bedingungen nicht mehr und konnte nicht umgesetzt werden.

Eine Autobahnausfahrt direkt im Ort – "das würde man heute anders machen", sagt Alexander Erler. Der Wattener sitzt seit Februar für die Bürgerliste "neu" im Gemeinderat und ist Obmann des Umwelt-, Verkehrs- und Energieausschusses. Er selbst fährt das ganze Jahr lang mit dem Rad. Dass mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen, ist eines der erklärten Ziele des Wattener Gemeinderats. Dafür sollen im kommenden Jahr teilweise neue Geh- und Radwege sowie Querungshilfen für Rad- und Fußgänger entstehen.

Alexander Erler sucht nun nach Lösungen für die stark befahrene Bahnhofstraße. Foto: Florian Scheible

Pilotprojekte wie Regioflink sollen Menschen zudem motivieren, nicht ins Auto zu steigen: Dabei fahren ein Kleinbus sowie einige Pkws nachfrageorientiert im Gemeindegebiet herum. Beide können via App oder telefonisch gebucht und mit anderen geteilt werden. Ein Algorithmus errechnet Route, Fahrt- und Ankunftszeiten. Im November zählte der Verkehrsverbund Tirol (VVT) rund 30 Fahrten pro Tag, die in Zusammenarbeit mit der Gemeinde durchgeführt werden.

Eingekesselter Ortskern

Derartige Initiativen sind notwendig, denn die Gemeinde ist von stark befahrenen Straßen eingekesselt. Rollen Autos, Busse oder Lkws nicht, wie bisher, über die Bahnhofstraße, biegen sie links auf die Nordumfahrung ab. Dazwischen liegt der dadurch verkehrsberuhigte Ortskern mit dem Kirchplatz. An dessen Ende schließt allerdings die Bundesstraße B171 den stark befahrenen Kreis.

Foto: Grafik

Auf dem Kirchplatz von Wattens sperrt nun Alexander Erler sein Fahrrad ab. Er ist einer der wohl umtriebigsten Wattener. Er hat den Kulturverein Grammophon mitbegründet und "Wattens wandeln" ins Leben gerufen, um den Missmut vieler Bewohner über politische Intransparenz der damaligen Gemeindeführung auszudrücken; und er hat die Europäische Mobilitätswoche im September für Wattens führend organisiert und dafür den Österreichischen Mobilitätswochenpreis gewonnen.

Sein Programm enthielt neben einem Radfest und dem autofreien Tag eine Präsentation des Verkehrskonzepts, das der Gemeinderat zwischen 2017 und 2020 hat erarbeiten lassen. Besucherinnen und Besucher konnten Präferenzen zu Maßnahmen abgeben, die bereits im Jahr 2023 umgesetzt werden sollten.

Entlang des verkehrsberuhigten Kirchplatz verläuft links die Bundesstraße B171. Foto: Florian Scheible

Das Maßnahmenbündel für nächstes Jahr sieht nun neben Radarüberwachung, 30er-Zonen, Einbahnstraßen und gebührenpflichtigen Stellplätzen eine grundlegende Diskussion und Prüfung einer Westumfahrung zwischen Wattens und der Nachbargemeinde Volders vor.

Laut Neobürgermeister Schmied sollte man diese Möglichkeit zumindest bedenken. Aktuelle Gespräche mit dem Volderer Bürgermeister fänden derzeit allerdings nicht statt.

Die Verkehrsbelastung sei mit Lärm und Abgasen am Limit des Erträglichen. Der motorisierte Individualverkehr und der Schwerverkehr seien an einem Punkt angelangt, an dem man so nicht weitermachen könne. Neu ist die Idee einer Westumfahrung allerdings nicht, Ideen dazu gibt es seit Jahrzehnten.

Das weiß auch Martin Weißenbrunner. Er ist Gemeindevorstand und ÖVP-Fraktionsführer. Seiner Meinung nach wäre eine weitere Umfahrung – die erste ist die bereits erwähnte Nordumfahrung, die den Ortskern entlastet hat – eine "Riesengschicht". Vor einigen Jahren seien die Pläne konkreter geworden. Umgesetzt wurde das Projekt letztlich nie.

Anders abfahren

Eine weitere Idee, die immer wieder herumschwirrt und auch als Vorschlag im Verkehrskonzept verankert ist: einen zweiten Kreisverkehr vor der Autobahnabfahrt anlegen, um damit den Schwerverkehr direkt in das darunterliegende Gewerbegebiet Auweg zu leiten. Die Transporter würden somit nicht mehr über den ersten Teil der Bahnhofstraße donnern. Da sich hier auch das Zentrallager des XXXLutz befindet, seien viele Lkws unterwegs, sagt Gemeinderat Erler. Die Dringlichkeit dieser Maßnahme haben die Besucher der Mobilitätswoche niedrig eingestuft – und auch der Gemeinderat verfolge das Vorhaben derzeit nicht.

In der Bahnhofstraße wird sich so schnell nichts ändern. Autos, Busse und Lkws werden hier in naher Zukunft weiter vorbeirauschen – und von weitem zu hören sein.