Gut besuchtes Match in Klagenfurt: Der KAC stoppt Salzburg. Foto: APA/EXPA/PETER RINDERER

Klagenfurt – Der KAC hat den kleinen Lauf von Eishockey-Meister Salzburg in der ICE Hockey League im Klassiker beendet. 3:2 (2:0,0:2,0:0) gewannen die Klagenfurter am Freitagabend nach Verlängerung, den entscheidenden Treffer vor knapp 3.600 Besuchern schoss Lucas Lessio nach 3:16 Minuten in der Overtime. Der Tabellendritte Salzburg hatte davor dreimal in Folge gewonnen. Für den siebentplatzierten KAC war es der sechste Sieg in der Heidi-Horten-Arena in den vergangenen sieben Spielen.

An der Spitze zog der HC Innsbruck dank eines 5:2 (2:0,2:2,1:0) gegen Asiago vorerst wieder am HCB Südtirol vorbei auf Platz eins. Die fünftplatzierten Black Wings Linz gewannen bei Ljubljana mit 5:4 (2:2,3:1,1:0). Die Graz99ers verloren daheim gegen Pustertal mit 1:3 (0:0,1:2,0:1).

Der KAC startet in der ersten Viertelstunde mit Toren von Manuel Ganahl (10.) und David Maier (15.) stark. Doch die "Roten Bullen" konterten ihrerseits durch Chay Genoway (28.) und Tyler Lewington (40.). Der Schlussabschnitt blieb torlos, in der Verlängerung brachte Lessio in Bedrängnis den Puck noch im Netz unter.

Innsbruck knackte als erste Mannschaft die 100-Tore-Marke. Die "Haie" legten im Heimauftritt mit Toren von Jamal Watson und Senna Peeters in den ersten acht Minuten rasch vor, kassierte aber in der Mitte des zweiten Drittels den Ausgleich. Die Antwort gelang durch Daniel Leavens prompt, Brady Shaw legte nach, Simon Bourque gelang ins verwaiste Tor die endgültige Entscheidung. Innsbruck hält nun bei fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen.

Die Black Wings siegten in Slowenien auch dank zweier Treffer in Unterzahl. Brodi Stuart zum 2:1 und Julian Pusnik zum 3:3 nutzten ihre Möglichkeiten im Powerplay von Ljubljana. Niklas Bretschneider und Shawn St-Amant stellten danach bis zur zweiten Drittelpause auf 5:3, der Schlussspurt der Heimischen brachten nur noch den späten Anschlusstreffer ein. (APA, 9.12.2022)

Eishockey-Ergebnisse ICE Hockey League – 26. Runde:

Graz99ers – Pustertal Wölfe 1:3 (0:0,1:2,0:1)

EC-KAC – EC Salzburg 3:2 n.V. (2:0,0:2,0:0;1:0)

HC Innsbruck – Asiago Hockey 5:2 (2:0,2:2,1:0)

Olimpija Ljubljana – Black Wings Linz 4:5 (2:2,1:3,1:0)